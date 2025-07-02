Азіатські акції падають на тлі наближення терміну введення мит. Японія падає через невизначеність щодо угоди з США

Більшість азіатських акцій впали в середу, оскільки інвестори стежать за торговими угодами США напередодні терміну введення мит 9 липня, а японські акції зазнали різких втрат після того, як президент Дональд Трамп висловив сумніви щодо угоди з Токіо.

Основні американські фондові індекси продемонстрували неоднозначні результати за ніч, при цьому S&P 500 і NASDAQ Composite впали через збитки в технологічному секторі. Ф'ючерси на Волл-стріт в основному не змінилися під час азіатських торгів у середу.

Президент Трамп заявив у вівторок, що не продовжуватиме термін 9 липня, до якого країни повинні укласти торговельні угоди з США, давши зрозуміти, що якщо до того часу угода не буде укладена, країни, яких це стосується, отримають офіційні листи з зазначенням митних ставок, які вони повинні будуть сплачувати.

Трамп додав, що існують сумніви щодо можливості досягнення угоди між Японією та США, і повторив, що на японський імпорт можуть бути накладені мита в розмірі 30-35%.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 1% у середу, продовживши різке падіння. Більш широкий індекс TOPIX втратив 0,5%.

Незважаючи на скептицизм щодо Японії, США бачать перспективи в торговельній угоді з Індією. Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що переговори «дуже близькі» до укладення тимчасової угоди.

Інші регіональні ринки також продемонстрували падіння через невизначеність щодо митних ставок, а інвестори з обережністю ставляться до мінливої позиції Трампа напередодні наближення кінцевого терміну.

Південнокорейський KOSPI очолив падіння, втративши 1,5%. Акції важковаговика SK Hynix знизилися майже на 4%.

Китайський індекс Shanghai Composite впав на 0,1%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 залишився практично без змін.

Гонконгський Hang Seng піднявся на 0,5% в результаті наздоганяючої торгівлі після повернення з вихідних.

Минулого тижня Трамп оголосив, що США і Китай досягли торговельної угоди, остаточно узгодивши умови, окреслені на зустрічі в Женеві.

Індекс Straits Times в Сінгапурі зріс на 0,4%, а ф'ючерси, пов'язані з індійським Nifty 50, практично не змінилися.

Дані, опубліковані в середу, показали, що роздрібні продажі в Австралії відновилися в травні, хоча зростання було трохи нижчим за прогнози, оскільки зниження витрат на продукти харчування компенсувало відновлення покупок одягу.

Роздрібні продажі в травні зросли на 0,2% в порівнянні з попереднім місяцем, коли було зафіксовано зниження на 0,1%, але виявилися нижчими за очікуваний ріст на 0,3%.

Індекс S&P/ASX 200 у четвер зріс на 0,3%. У корпоративних новинах акції Qantas Airways Ltd впали більш ніж на 4% після того, як авіакомпанія підтвердила, що в результаті кібератаки на її контакт-центр були викрадені дані клієнтів.