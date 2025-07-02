Долар коливається біля 3,5-річного мінімуму на тлі скорочення ФРС і законопроекту Трампа

У середу долар США коливався біля найнижчого рівня з лютого 2022 року по відношенню до основних валют, оскільки трейдери враховували м'які натяки голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, а також потенційний вплив законопроекту президента Дональда Трампа про витрати.

Долар закріпився поблизу найнижчого рівня з вересня 2021 року щодо євро і був на найнижчому рівні з січня 2015 року щодо швейцарського франка.

Поуелл у вівторок на щорічній конференції Європейського центрального банку в Сінтрі, Португалія, повторив, що ФРС дотримується терплячого підходу до подальшого зниження процентних ставок, але не виключив зниження на засіданні цього місяця, сказавши, що все залежить від нових даних.

Це підвищує цінність щомісячного звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі, який буде опублікований у четвер. Ознаки стійкості ринку праці в США, про які свідчать дані JOLTS, призвели до зростання долара з мінімальних значень вівторка.

Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до шести основних конкурентів, трохи зріс до 96,677, але не відхилився далеко від мінімального значення за ніч 96,373.

Ринки також уважно стежать за масштабним законопроектом Трампа про податки і витрати, який може додати 3,3 трлн доларів до державного боргу. Законопроект, який був прийнятий Сенатом США, повернеться до Палати представників для остаточного затвердження.

«Підтвердження того, що це збільшення емісії, збільшення державних витрат, що значно перевищує можливості держави, не обов'язково є гарною новиною для ринку казначейських облігацій, і це, мабуть, одна з причин падіння долара», - сказав Родріго Катріл, стратег Національного банку Австралії.

Також на американську валюту тисне продовження атак Трампа на Пауелла, що ставить незалежність ФРС у центр уваги. У понеділок президент надіслав голові ФРС список ключових ставок центральних банків світу, прикрашений рукописними коментарями, в яких зазначено, що ставка США повинна бути між 0,5% Японії та 1,75% Данії, і сказав йому, що він, «як завжди, запізнився».

Долар США стабілізувався на рівні 0,7906 швейцарського франка після падіння до 0,7873 франка на попередній сесії.

Євро залишився на рівні 1,1802 долара, тримаючись близько до нічного піку в 1,1829 долара.

Фунт стерлінгів трохи піднявся до 1,37435 долара, наблизившись до вівторкового максимуму в 1,3787 долара, рівня, який востаннє спостерігався в жовтні 2021 року.

Долар трохи зміцнився щодо єни, додавши 0,1% до 143,59 єни, після падіння на 0,4% на попередній сесії.