Акції падають, дохідність американських облігацій зростає на тлі оцінки даних та коментарів Пауелла

У вівторок світові акції трохи подешевшали, а дохідність американських казначейських облігацій зросла, оскільки інвестори оцінювали низку економічних даних США та коментарі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, щоб визначити час можливого зниження процентних ставок.

Пауелл, виступаючи на конференції центральних банків у Сінтрі, Португалія, сказав, що не може сказати, чи липень є занадто раннім для зниження ставок, але «це буде залежати від даних, і ми будемо вирішувати це на кожному засіданні».

Згідно з інструментом FedWatch Tool від CME, очікування ринку щодо зниження ставок у липні зросли до 21,2% з 18,6% на попередній сесії.

На Волл-стріт індекс Dow піднявся майже на 1%, але S&P 500 і Nasdaq залишилися на рівні після закриття на рекордних рівнях у понеділок, частково через падіння Tesla на 4% після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив припинити мільярдні субсидії, які компанії Ілона Маска отримують від федерального уряду.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 400,17 пункту, або 0,91%, до 44 494,94, S&P 500 впав на 6,94 пункти, або 0,11%, до 6 198,01, а Nasdaq Composite впав на 166,84 пункти, або 0,82%, до 20 202,89.

Індекс MSCI, що відображає динаміку акцій по всьому світу, знизився на 0,47 пункту, або 0,05%, до 917,42, а загальноєвропейський індекс STOXX 600 закрився зниженням на 0,21% на тлі поновлення побоювань щодо впливу мит на глобальне економічне зростання у зв'язку із наближенням терміну, встановленого Трампом на 9 липня.

На економічному фронті дані США показали, що у червні виробництво залишалося в зоні спаду, згідно з Інститутом управління поставками (ISM).

У першому читанні тижня на ринку праці, опитуванні про вакансії та плинність кадрів, або звіті JOLTS, показано, що кількість вакансій зросла на 374 000 до 7,769 мільйона на кінець травня, але зниження рівня найму вказує на те, що ринок, можливо, сповільнився.

«Незважаючи на значне зростання кількості вакансій у травні, економіка продовжує перебувати в стані рівноваги «не наймати, не звільняти», про яку говорив Пауелл», - сказав Брайан Джейкобсен, головний економіст Annex Wealth Management у Меномоні-Фолс, штат Вісконсин. «Це не стабільна рівновага, і з огляду на дані ISM Manufacturing, ситуація може змінитися в бік ослаблення ринку праці протягом літа».

Інвестори уважно стежитимуть за ключовим урядовим звітом про зайнятість, який очікується на день раніше, ніж зазвичай, через свято Дня незалежності 4 липня, щоб сформувати очікування щодо зниження ставок ФРС.

Дохідність казначейських облігацій США змінила курс і зросла після оприлюднення даних, а дохідність 10-річних облігацій США зросла на 2,3 базисних пункти до 4,25%.

Прибутковість 2-річних облігацій, яка зазвичай змінюється відповідно до очікувань щодо процентних ставок Федеральної резервної системи, зросла на 5,8 базисних пунктів до 3,779%.

Законопроект Трампа про зниження податків і збільшення витрат продовжив просування, оскільки Сенат США прийняв його з мінімальною перевагою, і тепер він повертається до Палати представників для остаточного затвердження. Обидві палати Конгресу контролюються однопартійцями Трампа з Республіканської партії.

«Ринок припустив, що це в кінцевому підсумку відбудеться», - сказав Роберт Фіппс, директор Per Stirling Capital Management в Остіні, штат Техас.

«Я сподіваюся, що переважать більш розсудливі голови і що вони придумають щось, що не буде таким обтяжливим для прогнозів щодо дефіциту і боргового навантаження США», - сказав Фіппс. «... Це дуже потенційно шкідливий законопроект через те, як він впливає на дефіцит і борг».

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти відносно кошика валют і демонструє найбільше падіння в першому півріччі з 1973 року, в останній раз знизився на 0,02% до 96,74, що означає дев'яте поспіль зниження.

Євро подорожчав на 0,06% до 1,1793 долара, а фунт стерлінгів зміцнився на 0,04% до 1,3739 долара.

Щодо японської єни долар ослаб на 0,27% до 143,62. Раніше дані індексу ділового клімату Банку Японії Tankan вказували на те, що найбільші економіки регіону, ймовірно, витримують тиск мит, а окреме опитування приватного сектора показало, що виробничий сектор країни в червні зріс вперше за 13 місяців.