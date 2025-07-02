НБУ збільшив продаж доларів із резервів майже до 3 млрд доларів

Структурний дефіцит валюти в червні трохи збільшився. Національний банк України збільшив продаж доларів за відносно стабільного курсу долара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

У червні 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 2,961 млрд доларів. На 1,3% більше, ніж у травні (2,923 млрд доларів).

НБУ збільшує продажі другий місяць поспіль. З початку року НБУ продав на міжбанку 17,544 млрд доларів. За цей час Україна отримала міжнародну допомогу на суму 20,2 млрд доларів, що більше, ніж інтервенції НБУ.

За прогнозом НБУ, зовнішнє фінансування становитиме 55 млрд доларів цього року, що перекриє витрати на валютному ринку. МВФ прогнозує, що фінансування становитиме 53,6 млрд доларів (без траншів самого фонду.).

Курс долара в червні

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. Фактично це та валюта, яка надійшла за рахунок міжнародної допомоги. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

У червні офіційний курс долара зріс на 12 копійок до 41,64 гривень. Курс залишається нижчим, ніж наприкінці минулого року (42,03 грн/долар).

Курс на готівковому ринку повністю залежить від міжбанку. За червень курс зріс на 15 копійок до 41,90 грн/долар.

Інтервенції на міжбанку

Нагадаємо, за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів, що на 6,212 млрд доларів більше, ніж у 2023 році. За рік Україна отримала 41,9 млрд доларів допомоги. Курс долара зріс на 10,7% до 42,03 грн/долар.

За 2023 рік НБУ для підтримки балансу на ринку продав 28,610 млрд доларів, що на 3,657 млрд доларів більше, ніж за 2022 рік. У 2023 році ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, Україна отримала 42,9 млрд доларів.

За 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,953 млрд доларів.