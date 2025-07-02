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АНАЛІТИКА

Долар США дешевшає до основних світових валют

15:56 01.07.2025 |

Фінанси

 

Курс долара США знижується в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вдень у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,35%, ширший WSJ Dollar Index - 0,22%.

DXY тримається біля мінімумів з лютого 2022 року на зростанні побоювань щодо перспектив бюджету США і невизначеності у сфері міжнародної торгівлі.

Учасники ринків стежать за просуванням у Сенаті бюджетного законопроєкту президента Дональда Трампа, що передбачає великі витрати і зниження податків. Очікується, що його ухвалення збільшить держборг США на $3,3 трлн.

Додатковий тиск на американську валюту чинять "голубині" сигнали, що надходять від представників керівництва Федеральної резервної системи (ФРС), і той факт, що Трамп продовжує домагатися зниження процентних ставок.

Аналітики Goldman Sachs Group переглянули прогноз щодо процентної ставки Федрезерву і тепер очікують, що перше зниження відбудеться вже у вересні, а не в грудні, як передбачалося раніше. Банк прогнозує три зниження ключової ставки в поточному році (на 25 базисних пунктів кожне): у вересні, жовтні та грудні. У результаті до кінця року ставка опуститься до 3,5-3,75%.

Інвестори також чекають новин про перебіг переговорів Штатів із основними торговельними партнерами. Наступного тижня завершується 90-денна відстрочка масштабних мит, оголошених Трампом у квітні.

Євро о 15:31 EET виріс на 0,19% від рівня закриття попередньої сесії і торгується по $1,1812, біля максимуму з серпня 2021 року.

Заступник голови Європейського центрального банку (ЄЦБ) Луїс де Гіндос не вважає поточний обмінний курс євро приводом для занепокоєння. За його словами, рівень у районі $1,2 є "повністю прийнятним", хоча подальше зростання ускладнить завдання Центробанку щодо стримування інфляції.

Глава Бундесбанку і член ради керівників ЄЦБ Йоахім Нагель зазначив, що нинішній курс євро не є "винятково високим" за історичними мірками. Зміцнення євро до долара США на 14% з початку року є "лише одним із факторів", що впливають на думку ЄЦБ про інфляцію, сказав він.

Як показали опубліковані у вівторок попередні дані статистичного управління Євросоюзу, споживчі ціни в єврозоні в червні збільшилися на 2% у річному вираженні. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 1,9% у травні. Показник збігся з консенсус-прогнозом аналітиків, який наводить Trading Economics.

Щодо травня споживчі ціни в єврозоні зросли на 0,3%.

Темпи зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у червні становили 2,3% у річному вираженні, як і місяцем раніше.

Нові дані підтримують заяви представників ЄЦБ про те, що інфляція в єврозоні загалом узята під контроль, що виправдовує паузу в пом'якшенні грошово-кредитної політики, пише Trading Economics.

Безробіття в Німеччині в червні залишилося на рівні попереднього місяця - 6,3%, повідомило Федеральне агентство з працевлаштування ФРН. Це максимальний показник із вересня 2020 року. Кількість безробітних у країні минулого місяця збільшилася на 11 тис. і становила 2,972 млн.

Аналітики в середньому прогнозували зростання кількості безробітних на 15 тис. і підйом безробіття до 6,4%.

Курс фунта до долара зріс на 0,09%, до $1,3747, наблизившись до трирічного максимуму.

Курс американської валюти в парі з єною знизився на 0,7% - до 143,03 єни.

Індекс Танкан, що оцінює рівень довіри до економіки Японії серед великих компаній переробної промисловості, у другому кварталі збільшився до 13 пунктів порівняно з 12 пунктами за попередні три місяці, йдеться в повідомленні Банку Японії.

Це стало несподіванкою для аналітиків, які прогнозували в середньому зниження до 10 пунктів, за даними Trading Economics.

Позитивне значення індексу означає, що відсоток респондентів, які вважають ділове середовище сприятливим, виявився вищим за частку тих, хто дотримується іншої думки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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