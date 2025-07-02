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Долар США дешевшає до основних світових валют
15:56 01.07.2025 |
Курс долара США знижується в парах з євро, фунтом стерлінгів і японською єною вдень у вівторок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,35%, ширший WSJ Dollar Index - 0,22%.
DXY тримається біля мінімумів з лютого 2022 року на зростанні побоювань щодо перспектив бюджету США і невизначеності у сфері міжнародної торгівлі.
Учасники ринків стежать за просуванням у Сенаті бюджетного законопроєкту президента Дональда Трампа, що передбачає великі витрати і зниження податків. Очікується, що його ухвалення збільшить держборг США на $3,3 трлн.
Додатковий тиск на американську валюту чинять "голубині" сигнали, що надходять від представників керівництва Федеральної резервної системи (ФРС), і той факт, що Трамп продовжує домагатися зниження процентних ставок.
Аналітики Goldman Sachs Group переглянули прогноз щодо процентної ставки Федрезерву і тепер очікують, що перше зниження відбудеться вже у вересні, а не в грудні, як передбачалося раніше. Банк прогнозує три зниження ключової ставки в поточному році (на 25 базисних пунктів кожне): у вересні, жовтні та грудні. У результаті до кінця року ставка опуститься до 3,5-3,75%.
Інвестори також чекають новин про перебіг переговорів Штатів із основними торговельними партнерами. Наступного тижня завершується 90-денна відстрочка масштабних мит, оголошених Трампом у квітні.
Євро о 15:31 EET виріс на 0,19% від рівня закриття попередньої сесії і торгується по $1,1812, біля максимуму з серпня 2021 року.
Заступник голови Європейського центрального банку (ЄЦБ) Луїс де Гіндос не вважає поточний обмінний курс євро приводом для занепокоєння. За його словами, рівень у районі $1,2 є "повністю прийнятним", хоча подальше зростання ускладнить завдання Центробанку щодо стримування інфляції.
Глава Бундесбанку і член ради керівників ЄЦБ Йоахім Нагель зазначив, що нинішній курс євро не є "винятково високим" за історичними мірками. Зміцнення євро до долара США на 14% з початку року є "лише одним із факторів", що впливають на думку ЄЦБ про інфляцію, сказав він.
Як показали опубліковані у вівторок попередні дані статистичного управління Євросоюзу, споживчі ціни в єврозоні в червні збільшилися на 2% у річному вираженні. Таким чином, інфляція прискорилася порівняно з 1,9% у травні. Показник збігся з консенсус-прогнозом аналітиків, який наводить Trading Economics.
Щодо травня споживчі ціни в єврозоні зросли на 0,3%.
Темпи зростання споживчих цін без урахування вартості продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) у червні становили 2,3% у річному вираженні, як і місяцем раніше.
Нові дані підтримують заяви представників ЄЦБ про те, що інфляція в єврозоні загалом узята під контроль, що виправдовує паузу в пом'якшенні грошово-кредитної політики, пише Trading Economics.
Безробіття в Німеччині в червні залишилося на рівні попереднього місяця - 6,3%, повідомило Федеральне агентство з працевлаштування ФРН. Це максимальний показник із вересня 2020 року. Кількість безробітних у країні минулого місяця збільшилася на 11 тис. і становила 2,972 млн.
Аналітики в середньому прогнозували зростання кількості безробітних на 15 тис. і підйом безробіття до 6,4%.
Курс фунта до долара зріс на 0,09%, до $1,3747, наблизившись до трирічного максимуму.
Курс американської валюти в парі з єною знизився на 0,7% - до 143,03 єни.
Індекс Танкан, що оцінює рівень довіри до економіки Японії серед великих компаній переробної промисловості, у другому кварталі збільшився до 13 пунктів порівняно з 12 пунктами за попередні три місяці, йдеться в повідомленні Банку Японії.
Це стало несподіванкою для аналітиків, які прогнозували в середньому зниження до 10 пунктів, за даними Trading Economics.
Позитивне значення індексу означає, що відсоток респондентів, які вважають ділове середовище сприятливим, виявився вищим за частку тих, хто дотримується іншої думки.
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