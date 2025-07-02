Фінансові новини
- |
- 02.07.25
- |
- 02:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7893 грн/$1
12:38 01.07.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 1 липня 2025 року.
|Показник
|30.06.2025
|01.07.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7668
|41.7893
|0.05
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 1 липня - 41,7788 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Умєров: Україна запускає програму спільного виробництва зброї з партнерами по «Рамштайну»
ТОП-НОВИНИ
|Макрон поговорив телефоном із путіним уперше з 2022 року: закликав до перемир'я
|Суддя ВАКС зробив зауваження захисту Чернишова в тиску через лист Шмигаля
|Депутати хочуть «легалізувати корупцію» в оборонній сфері — ЦПК
|Українські дрони уразили «Купол», де збирають «Шахеди»: заради цього «Лютий» втратив важливу систему
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴7,2 мільярда
|Мінфін у III кв.-2025 тричі запропонує доларові ОВДП і раз - у євро зі збільшеним до 1,5 року терміном обігу
|НБУ збільшив продаж доларів із резервів майже до 3 млрд доларів
|Долар США дешевшає до основних світових валют
|Обсяг іпотечного кредитування в Україні в квітні зріс на 5,1% до березня - НБУ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7893 грн/$1
Бізнес
|OpenAI почала використовувати чипи штучного інтелекту Google
|Трамп: Для TikTok знайшовся покупець, але знадобиться схвалення Китаю
|Енергетична система США перевантажена через розвиток ШІ – Reuters
|Дешевше за Tesla Model Y: Xiaomi YU7 надійшов у продаж у Китаї
|Samsung розробляє штучний інтелект для поліпшення мобільного зв'язку
|Ілон Маск звільнив одного з провідних керівників Tesla на тлі тривалого падіння продажів
|Li-Fi замість Wi-Fi — зв'язок до 224 Гбіт/с у спектрі видимого світла