НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,7893 грн/$1

В ході суду обвинувачення зазначило, що на запит адвокатів від 1 липня за підписом Дениса Шмигаля подано лист з трактуванням законодавства, а також з тезами, що усунення від посади Чернишова негативно вплине на роботу уряду і Міністерства національної єдності.