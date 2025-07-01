Золото зростає на тлі ослаблення долара і невизначеності щодо мит напередодні дедлайну

Ціни на золото зросли у вівторок на тлі ослаблення долара і посилення невизначеності щодо митної політики президента США Дональда Трампа напередодні дедлайну 9 липня, що підштовхнуло інвесторів до активів-прихистків.

Станом на 06:30 EET спотове золото подорожчало на 0,6% до $3 322,55 за унцію, в той час як ф'ючерси на американське золото виросли на 0,8% до $3 334,80.

"Більш слабкий долар і побоювання щодо наслідків, якщо термін дії мит Трампа не буде продовжений, підтримують золото на даний момент", - сказав Ніколас Фраппелл, глобальний керівник відділу інституційних ринків в ABC Refinery.

Індекс долара США впав на 0,2% до більш ніж трирічного мінімуму, що зробило злитки більш доступними для власників інших валют.

У понеділок Трамп висловив розчарування торговими переговорами між США і Японією, коли міністр фінансів США Скотт Бессент попередив, що країни можуть бути повідомлені про різке підвищення мит.

Митні ставки від 10% до 50%, оголошені 2 квітня, мають набути чинності 9 липня після 90-денної паузи, запровадженої Трампом, якщо не буде досягнуто двосторонніх торговельних угод.

Тим часом Трамп продовжив тиснути на Федеральний резерв у понеділок, щоб пом'якшити монетарну політику, надіславши голові ФРС Джерому Пауеллу список процентних ставок світових центральних банків з коментарями від руки, в яких зазначалося, що ставки в США повинні бути між 0,5% в Японії та 1,75% в Данії.

«Я думаю, що (заклик Трампа до зниження процентних ставок) також впливає на ринок, хоча я трохи здивований, що ринок настільки оптимістично налаштований щодо зниження ставок», - сказав Фраппелл.

Бессент сказав, що адміністрація розглядає можливість використання наступної очікуваної вакансії в Раді керуючих ФРС на початку 2026 року для призначення наступника Пауелла.

Інвестори уважно стежать за низкою звітів по ринку праці США на цьому скороченому через свята торговому тижні, кульмінацією якого стануть дані по зайнятості в державному секторі в четвер, щоб отримати уявлення про монетарну політику ФРС.

Спотове срібло подорожчало на 0,2% до 36,16$ за унцію, платина залишилась стабільною на рівні 1 352,49$, а паладій - на 1,4% до 1 113,18$.