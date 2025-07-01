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АНАЛІТИКА

Азіатські акції зростають, слідуючи за ралі на Волл-стріт. Nikkei падає через торговельні погрози Трампа

08:27 01.07.2025 |

Фінанси

 

Більшість азіатських фондових ринків зросли у вівторок, причому Південна Корея лідирувала за зростанням після рекордних максимумів на Волл-стріт, тоді як японський Nikkei впав після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив Токіо новими митами.

Зростання було обмеженим, оскільки інвестори виявляли обережність напередодні 9 липня, коли закінчується термін дії мит Трампа, і ставки мають зрости з тимчасових 10% до досягнення угоди.

Основні американські фондові індекси в понеділок продемонстрували значне зростання за квартал, а S&P 500 і Nasdaq досягли нових рекордних максимумів на закритті.

Ф'ючерси на американські фондові індекси у вівторок також трохи зросли під час азіатських торгів.

Регіональні ринки зросли, підтримані надіями, що азіатські економіки укладуть торговельні угоди з президентом Трампом до терміну введення мит 9 липня.

Настрої також підтримало оголошення минулого тижня про те, що США уклали торговельну угоду з Китаєм.

Днем раніше Канада скасувала податок на цифрові послуги для технологічних компаній, щоб пожвавити застряглі торговельні переговори з адміністрацією Трампа, що ще більше поліпшило настрої в торгівлі.

Однак міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що країни все ще можуть зіткнутися з різким підвищенням мит навіть на тлі триваючих переговорів, додавши, що він очікує на низку угод перед дедлайном.

Китайський індекс Shanghai Composite зріс на 0,2%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,1%. Дані, опубліковані у вівторок, показали, що індекс ділової активності у виробничому секторі Китаю Caixin Manufacturing PMI продемонстрував несподіване зростання в червні завдяки поліпшенню торговельних умов.

Ринки Гонконгу були закриті через державне свято.

Індекс KOSPI Південної Кореї очолив зростання, піднявшись на 1,6%. Акції Samsung Electronics, що є важковаговиком і лідером ринку, подорожчали майже на 2%.

Австралійський S&P/ASX 200 піднявся на 0,2%, а індекс Straits Times в Сінгапурі - на 0,8%.

Ф'ючерси на індійський Nifty 50 практично не змінилися.

Японський Nikkei 225 у вівторок впав на 1%, відступивши від майже річного максимуму. Більш широкий індекс TOPIX знизився на 0,8%.

Президент Трамп у понеділок різко розкритикував поточні торговельні переговори з Японією, скаржачись, що Токіо відмовляється імпортувати американський рис, незважаючи на те, що заявляє про дефіцит на внутрішньому ринку.

У дописі в Truth Social Трамп назвав Японію «розпещеною» за те, що вона не бере американський рис, і натякнув, що США незабаром надішлють повідомлення про введення мита.
За матеріалами: investing.com
 

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