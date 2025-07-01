Долар слабшає через податковий законопроект Трампа та мита

У вівторок долар США досяг найнижчого рівня щодо євро з вересня 2021 року, оскільки законопроект президента Дональда Трампа про витрати викликав занепокоєння щодо фіскальної політики, а невизначеність щодо торговельних угод продовжувала тиснути на настрої.

Інвестори також почали робити ставки на більш швидке пом'якшення монетарної політики Федеральною резервною системою цього року напередодні оприлюднення низки економічних даних США цього тижня, головним з яких є звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі, що вийде в четвер.

Це спричинило продаж долара, в результаті чого євро залишився на майже чотирирічному максимумі в 1,179 долара. За даними LSEG, єдина валюта подорожчала на 13,8% у січні-червні, продемонструвавши найкращі результати за перше півріччя за всю історію.

Курс фунта стерлінгів залишився стабільним на рівні 1,3737 долара, недалеко від трирічного максимуму, досягнутого минулого тижня, а японська єна зміцнилася до 143,68 за долар. Єна подорожчала на 9% у першому півріччі, що є найсильнішим показником з 2016 року.

Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти відносно шести інших, впав до 96,688, що є найнижчим показником з лютого 2022 року.

Інвестори борються з невизначеністю щодо зусиль Сенату США з прийняття законопроекту Трампа про зниження податків і витрати, який стикається з внутрішніми розбіжностями в партії через прогнозоване збільшення державного боргу на 3,3 трлн доларів. Фіскальні проблеми погіршили настрої і спонукали деяких інвесторів до диверсифікації.

Світова резервна валюта впала більш ніж на 10%, що є найбільшим падінням у першому півріччі з початку ери вільного плавання валют на початку 1970-х років.

«У 2025 році концепція винятковості США була поставлена під сумнів. Попит на аукціони казначейських облігацій в останні місяці перебував під тиском, а інтерес іноземних інвесторів знизився», - сказав Натан Гамільтон, інвестиційний аналітик з фіксованого доходу в Aberdeen Investments.

«Стрімке зростання кривої дохідності казначейських облігацій у поєднанні зі слабкістю долара США свідчить про те, що фінансові ринки менш схильні враховувати відносні показники кредитного ризику США, спираючись на статус країни як світової резервної валюти».

Тим часом Трамп продовжує тиснути на ФРС, щоб вона пом'якшила монетарну політику, надіславши голові ФРС Джерому Пауеллу список процентних ставок центральних банків у всьому світі з рукописними коментарями, в яких зазначено, що ставка в США повинна бути між 0,5% в Японії та 1,75% в Данії.

Постійні нападки Трампа на ФРС і Пауелла посилили занепокоєння інвесторів щодо незалежності центрального банку та його авторитету. Трамп не може звільнити Пауелла через суперечку щодо політики, але минулого тижня закликав його піти у відставку.

Увага інвесторів буде прикута до коментарів Пауелла, який у вівторок разом з кількома іншими главами центральних банків візьме участь у форумі Європейського центрального банку в Сінтрі, Португалія. Трейдери зараз оцінюють пом'якшення політики ФРС цього року в 67 базисних пунктів.

«Є багато причин не любити долар США. Деякі з них є структурними, наприклад, нестабільна торговельна політика та фіскальні ризики», - сказав Мох Сйонг Сім, валютний стратег Bank of Singapore.

«Раніше вони призвели до ослаблення долара США, незважаючи на його відносну перевагу в дохідності. Але ризик того, що більш м'яка політика Федерального резерву підірве перевагу долара США в дохідності, є останньою причиною слабкості долара».

За даними опитування економістів, проведеного Reuters, у четвер буде опубліковано дані про створення 110 000 нових робочих місць у несільськогосподарському секторі в червні, що менше, ніж 139 000 у травні. Очікується, що рівень безробіття зріс до 4,3% з 4,2% минулого місяця.

З наближенням терміну введення мит Трампа 9 липня інвестори також стежать за торговельними угодами між США та їхніми партнерами, хоча досі було укладено небагато угод.

Трамп висловив розчарування торговельними переговорами між США та Японією, а міністр фінансів Скотт Бессент попередив, що країни можуть бути повідомлені про різке підвищення мит, незважаючи на добросовісні переговори.