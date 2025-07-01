S&P 500 і Nasdaq закрилися на рекордно високому рівні, завершивши найкращий квартал за останній рік

Індекси S&P 500 і Nasdaq досягли рекордного рівня закриття в понеділок, завершивши найкращий квартал за останній рік, оскільки надії на укладення торговельних угод і можливе зниження ставок зменшили невизначеність інвесторів.

Обидва індекси завершили квартал з двозначним приростом. S&P 500 зріс на 10,57% за цей період, Nasdaq - на 17,75%, а Dow - на 4,98%. Індекс Russell 2000 Small Cap зріс на 8,28% за квартал.

Проте три основні індекси продемонстрували найслабші результати за перше півріччя з 2022 року, оскільки невизначеність щодо торговельної політики змушувала інвесторів бути обережними протягом року, а напруженість досягла піку після того, як 2 квітня президент Дональд Трамп оголосив про введення широких мит.

Торговельні угоди з Китаєм і Великою Британією посилили оптимізм щодо можливості мінімізації глобальної торговельної війни, а також надії на укладення нових угод до 9 липня, коли закінчується термін, встановлений Трампом для укладення торговельних угод.

На кінець кварталу також вплинули менеджери, які коригували свої портфелі, щоб вони виглядали більш привабливими на кінець кварталу.

«Здається, тут взяли гору «тваринні інстинкти», - сказав Рой Берен, співпрезидент фонду Westchester Capital Management. «Також досить часто в останні дні кварталу спостерігається зростання завдяки «вітринному ефекту».

У неділю Канада скасувала податок на цифрові послуги, спрямований проти американських технологічних компаній, за кілька годин до його вступу в силу, щоб просунути вперед застряглі торговельні переговори зі Сполученими Штатами.

Але міністр фінансів США Скотт Бессент попередив у понеділок, що країни все одно можуть зіткнутися з різким підвищенням мит 9 липня, навіть якщо вони ведуть переговори в дусі доброї волі, і будь-які потенційні продовження будуть залежати від Трампа.

Тим часом республіканці в Сенаті США спробують ухвалити законопроект Трампа про значне зниження податків і збільшення видатків, незважаючи на розбіжності всередині партії щодо очікуваного збільшення державного боргу на 3,3 трлн доларів до 36,2 трлн доларів. Трамп хоче, щоб законопроект був ухвалений до свята Дня незалежності 4 липня.

Серед ключових економічних даних, що будуть опубліковані цього тижня, - щомісячні дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі та опитування Інституту управління поставками щодо виробничого та сервісного секторів за червень.

Кілька представників центрального банку США, включаючи голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, мають виступити з промовами наприкінці цього тижня.

Низка м'яких економічних даних та очікування, що Трамп замінить Пауелла на когось більш поміркованого, підштовхнули бети на зниження ставок ФРС цього року.

У понеділок дев'ять з 11 індексів S&P закрилися зростанням. Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 275,50 пунктів, або 0,63%, до 44 094,77, S&P 500 - на 31,88 пункту, або 0,52%, до 6204,95, а Nasdaq Composite - на 96,28 пункту, або 0,48%, до 20 369,73.

Акції великих американських банків зросли після того, як більшість з них пройшли щорічний «стрес-тест» Федеральної резервної системи, що відкрило шлях для викупу акцій і виплати дивідендів на мільярди доларів.

Лідерами S&P 500 стали Hewlett Packard Enterprise, що подорожчала на 11,1%, First Solar, що подорожчала на 8,8%, і Juniper Networks, що подорожчала на 8,45%.

«Поточне зростання було обумовлене кількома акціями важковаговиків, які підняли індекси, надавши ринку оптимізму, незважаючи на зростаючий дефіцит і невирішені політичні питання», - сказав Коул Смід, генеральний директор і портфельний менеджер Smead Capital Management.

«Фондовий ринок, здається, взагалі не переймається цим, люди думають, що ця вечірка триватиме вічно», - сказав він. «Я думаю, що ця гра закінчилася. Питання лише в тому, коли і наскільки погано все стане».

Обсяг торгів на американських біржах склав 17,12 млрд акцій, порівняно з середнім показником 18,23 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.