Долар США стабільний до євро, зміцнюється до фунта і дешевшає до єни

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у понеділок, зміцнюється до фунта стерлінгів і дешевшає до єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,21%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

DXY тримається біля мінімумів із лютого 2022 року у зв'язку зі зростанням очікувань пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою, а також торговельною невизначеністю, що зберігається.

Ослабленню долара також сприяють побоювання експертів щодо посилення бюджетного навантаження Вашингтона. Сенат ухвалив новий законопроєкт про витрати і податки, який президент США Дональд Трамп назвав "єдиним, великим і красивим". Після внесення змін документ має повернутися до Палати представників, яка схвалила його в травні, пишуть світові ЗМІ.

Увагу трейдерів цього тижня спрямовано на червневий звіт про безробіття в США, який вийде в п'ятницю. Якщо в цих даних виявляться ознаки ослаблення ринку праці, очікування зниження ставки Федрезервом збільшаться, зазначає Trading Economics.

Інвестори також очікують червневої статистики щодо інфляції в єврозоні, запланованої на вівторок.

Якщо європейські дані щодо інфляції підвищать очікування подальшого зниження ставок Європейським центральним банком, курс євро до долара піде вниз, говорить аналітик ING Франческо Песоле, слова якого наводить The Wall Street Journal.

Пара євро/долар на 14:50 EET в понеділок торгується на рівні $1,1727 порівняно з $1,1722 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,3706 проти $1,3720 за підсумками торгів у п'ятницю.

Курс долара в парі з єною опустився до 144,32 єни з 144,66 єни на закриття попередніх торгів.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1627 юаня порівняно з 7,1728 юаня в п'ятницю. Юань дорожчає на очікуваннях нарощування заходів підтримки економіки владою КНР у зв'язку зі збереженням спаду ділової активності.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній промисловості Китаю в червні збільшився до 49,7 пункту з 49,5 пункту місяцем раніше, повідомило в понеділок Державне статистичне управління країни. Проте значення індикатора третій місяць поспіль залишається нижчим за позначку в 50 пунктів, що свідчить про ослаблення активності в промисловому секторі.