Європейські фондові індекси знижуються

Європейські ринки акцій знижуються на торгах у понеділок, інвестори оцінюють макроекономічні дані та новини емітентів.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 12:42 EET зменшився на 0,2% - до 542,53 пункту.

Британський FTSE 100 та італійський FTSE MIB втрачають по 0,27%, німецький DAX - 0,19%, французький CAC 40 - 0,13%, іспанський IBEX 35 - 0,49%.

Роздрібний продаж в Німеччині в травні впав на 1,6% відносно попереднього місяця, повідомило в понеділок Федеральне статистичне агентство країни (Destatis). Аналітики в середньому прогнозували зростання на 0,5%, за даними Trading Economics.

Згідно з переглянутими даними, у квітні зниження роздрібного продажу становило 0,6%, а не 1,1%, як повідомлялося раніше.

Роздрібний продаж у ФРН у травні зріс на 1,6% порівняно з тим самим місяцем попереднього року. Експерти в середньому очікували підвищення на 3,3%.

У квітні збільшення продажу у річному вираженні становило 2,9%, а не 2,3%, як повідомлялося раніше.

Економіка Великої Британії в першому кварталі 2025 року зросла на 0,7% порівняно з попередніми трьома місяцями - максимальними темпами за рік, ідеться у звіті Національного статистичного управління (ONS), який представив остаточні дані.

Дані збіглися як із попередньою оцінкою, так і з консенсус-прогнозом аналітиків. Оцінку зростання британського ВВП у річному вираженні підтверджено на рівні 1,3%, як і очікувалося.

У четвертому кварталі минулого року економіка країни збільшилася на 0,1% у поквартальному і на 1,5% у річному вираженні.

На торгах у понеділок втрачають у ціні акції німецьких автовиробників, зокрема Porsche AG (-0,3%), Daimler Truck (-0,2%), Mercedes-Benz Group (-1%), BMW AG (-1,2%) і Volkswagen AG (-1,3%). Котирування паперів французької Renault падають на 2,7%.

Ринкова вартість нафтових гігантів зменшується слідом за цінами на нафту: BP plc - на 0,9%, Shell - на 0,5%, TotalEnergies - на 0,2%.

Представники напівпровідникового сектору ASML Holding і BE Semiconductor Industries скорочують капіталізацію на 0,2% і 0,7% відповідно. Infineon Technologies і STMicroelectronics нарощують її на 1,6%.

У Лондоні, Франкфурті та Парижі помітно дешевшають папери учасників фінансової галузі, включно зі Standard Chartered (-1,7%), Barclays, BNP Paribas (-1,6% в обох), Schroders (-1,5%), Deutsche Bank (-4,3%), Commerzbank (-1,1%), Societe Generale (-2,7%), Credit Agricole (0,8%) і AXA (-0,7%).

Тим часом акції швейцарського банку UBS дорожчають на 0,7% після новин про запуск програми їхнього зворотного викупу на $2 млрд.

Французькі виробники товарів класу "люкс" нарощують капіталізацію, зокрема Hermes International - на 1,5%, L'Oreal - на 2,5%, EssilorLuxottica - на 0,2%, Kering - на 1,1%.