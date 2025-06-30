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АНАЛІТИКА

Бізнес отримав пільгових кредитів на 44 мільярди за пів року

13:31 30.06.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Від початку 2025 року бізнес отримав 13 970 пільгових кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на загальну суму 44,3 мільярда гривень.

Про це повідомив заступник міністра економіки Андрій Телюпа, інформує пресслужба міністерства.

"Переважна більшість доступних кредитів за цією програмою йдуть на фінансування інвестиційних цілей, розвиток переробки та підтримують бізнесу у зонах високого воєнного ризику", - уточнив посадовець.

Зокрема, від початку року в межах програми бізнес отримав найбільше кредитів за такими напрямками:

* 12,3 млрд грн - на переробку;
* 11,4 млрд грн - інвестиційні кредити;
* 9,9 млрд грн - на кредитування в зоні високого воєнного ризику.

За даними Мінекономіки, найчастіше пільгове кредитування залучають підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

Загалом від старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" у лютому 2020 року бізнес залучив 118,4 тис. кредитів на суму 410,4 млрд гривень. Участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали "Приватбанк" (54,9 тис.), "Ощадбанк" (18,1 тис.) та "Укргазбанк" (6,5 тис.).

За матеріалами: БізнесЦензор
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