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За тиждень Нацбанк продав 875 мільйонів доларів
07:53 30.06.2025 |
За тиждень з 23 по 27 червня Національний банк України продав на міжбанку 875,1 млн дол, при цьому купив 700 тис дол.
Про це відомо зі статистики НБУ.
За період, з 23 по 27 травня Нацбанк продав на міжбанку 875,1 млн дол, що на 151,1 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк купив 700 тис дол.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022 року.
За матеріалами:
Економічна правда
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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