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АНАЛІТИКА

Золото відскочило від мінімуму за понад місяць на тлі ослаблення долара

07:48 30.06.2025 |

Фінанси

 

Золото змінило курс і піднялося в понеділок, підтримане ослабленням долара, після того як раніше досягло мінімуму за понад місяць, оскільки послаблення торговельних напружень між США і Китаєм послабило попит на безпечні активи і підсилило апетит до ризику.

О 06:21 EET спотове золото подорожчало на 0,1% до 3277,62 долара за унцію, після того як раніше в ході сесії досягло найнижчого рівня з 29 травня.

Ф'ючерси на золото в США залишалися стабільними на рівні 3288,90 долара.

«Прогнози щодо переговорів про мита та подій на Близькому Сході стали менш песимістичними, що змушує золото відійти на другий план порівняно з ризиковими активами», - зазначив головний аналітик KCM Trade Тім Уотер.

Азіатські акції зміцнилися, ф'ючерси на Уолл-стріт зросли, а індекс долара США впав на 0,2%. Слабший долар робить золото, ціна якого встановлюється в доларах, дешевшим.

США і Китай вирішили питання, пов'язані з поставками рідкісних земних мінералів і магнітів до США, заявив у п'ятницю міністр фінансів Скотт Бессент, додавши, що різні торговельні угоди адміністрації Трампа з іншими країнами можуть бути укладені до 1 вересня, до свята Дня праці.

Канада скасувала податок на цифрові послуги, спрямований проти американських технологічних компаній, пізно в неділю, за кілька годин до його вступу в силу, в спробі просунути вперед застряглі торговельні переговори зі Сполученими Штатами.

Перемир'я між Іраном та Ізраїлем після 12-денного конфлікту також, здається, тримається, що ще більше зменшує попит на безпечні активи.

«Долар залишається під тиском, що обмежує масштаби падіння золота. Однак рівень 3250 доларів є ключовим рівнем підтримки для золота. Будь-яке порушення цього рівня може прискорити падіння до рівня 3200 доларів», - сказав Уотер.

Стабільні геополітичні та економічні умови часто знижують попит на золото як безпечний актив, а привабливість цього бездохідного активу ще більше знижується в умовах високих процентних ставок.

Спотове срібло подорожчало на 0,5% до 36,14 долара за унцію, платина зміцнилася на 1,9% до 1364,74 долара, а паладій подорожчав на 1,5% до 1150,50 долара.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

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