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Азіатські акції демонструють місячний приріст на тлі сподівань на укладення торговельної угоди з США. Nikkei досягає річного максимуму
07:36 30.06.2025 |
Більшість азіатських акцій зросли в понеділок і продемонстрували різкий місячний приріст, підтриманий сподіваннями на укладення торговельних угод з президентом США Дональдом Трампом, тоді як увага в цей день була прикута до даних про виробничу активність у Китаї, Японії та Південній Кореї.
Японські акції продемонстрували найбільший приріст за день, а базовий індекс підскочив майже до річного максимуму.
Акції в регіоні також слідували за прикладом Волл-стріт. Основні американські фондові індекси продемонстрували тижневе зростання в п'ятницю, а S&P 500 і Nasdaq на закритті досягли рекордних значень.
Ф'ючерси на Волл-стріт трохи зросли в понеділок під час азіатських торгів.
Японський Nikkei 225 підскочив на 1,6% до найвищого рівня з середини липня, підтриманий акціями технологічних компаній. Більш широкий індекс TOPIX зріс на 1%.
Nikkei був готовий піднятися на 8% в червні, продемонструвавши третій місячний приріст поспіль, підтриманий слабким єною.
В інших регіонах ринки в понеділок не мали чіткого напрямку, але залишалися на шляху до місячного приросту, підтримані надіями, що азіатські економіки укладуть торговельні угоди з президентом Трампом до кінцевого терміну введення мит 9 липня.
Настрої також підтримало оголошення минулого тижня про те, що США уклали торговельну угоду з Китаєм, остаточно узгодивши умови, окреслені під час переговорів у Женеві минулого місяця.
Тим часом, перемир'я між Ізраїлем та Іраном, досягнуте за посередництва президента США Трампа, послабило побоювання щодо перебоїв у ланцюгах поставок, які тиснули на світові ринки.
Китайський індекс Shanghai Composite зріс на 0,3%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,1%.
Обидва індекси мали намір досягти зростання понад 2% за червень.
Гонконгський Hang Seng знизився на 0,6% у понеділок, але має намір досягти зростання 3,5% цього місяця.
Південнокорейський KOSPI зріс на 0,8% і має намір досягти вражаючого місячного приросту в понад 14%.
Австралійський S&P/ASX 200 зріс на 0,4%, прямуючи до третього поспіль місячного зростання.
Індекс Straits Times в Сінгапурі в понеділок був в основному стабільним, а ф'ючерси, пов'язані з індійським Nifty 50, піднялися на 0,1%.
Дані, опубліковані в понеділок, показали, що в червні виробництво в Китаї скоротилося повільніше, ніж очікувалося, оскільки вітчизняні виробники продовжували боротися зі слабким зовнішнім попитом і підвищеними торговими тарифами США.
В Японії дані показали, що в травні виробництво зростало значно повільніше, ніж очікувалося, на тлі слабкого зовнішнього попиту, головним чином через американські тарифи на автомобілі.
Тим часом в Південній Кореї промислове виробництво в травні скоротилося другий місяць поспіль.
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