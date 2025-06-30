Азіатські акції демонструють місячний приріст на тлі сподівань на укладення торговельної угоди з США. Nikkei досягає річного максимуму

Більшість азіатських акцій зросли в понеділок і продемонстрували різкий місячний приріст, підтриманий сподіваннями на укладення торговельних угод з президентом США Дональдом Трампом, тоді як увага в цей день була прикута до даних про виробничу активність у Китаї, Японії та Південній Кореї.

Японські акції продемонстрували найбільший приріст за день, а базовий індекс підскочив майже до річного максимуму.

Акції в регіоні також слідували за прикладом Волл-стріт. Основні американські фондові індекси продемонстрували тижневе зростання в п'ятницю, а S&P 500 і Nasdaq на закритті досягли рекордних значень.

Ф'ючерси на Волл-стріт трохи зросли в понеділок під час азіатських торгів.

Японський Nikkei 225 підскочив на 1,6% до найвищого рівня з середини липня, підтриманий акціями технологічних компаній. Більш широкий індекс TOPIX зріс на 1%.

Nikkei був готовий піднятися на 8% в червні, продемонструвавши третій місячний приріст поспіль, підтриманий слабким єною.

В інших регіонах ринки в понеділок не мали чіткого напрямку, але залишалися на шляху до місячного приросту, підтримані надіями, що азіатські економіки укладуть торговельні угоди з президентом Трампом до кінцевого терміну введення мит 9 липня.

Настрої також підтримало оголошення минулого тижня про те, що США уклали торговельну угоду з Китаєм, остаточно узгодивши умови, окреслені під час переговорів у Женеві минулого місяця.

Тим часом, перемир'я між Ізраїлем та Іраном, досягнуте за посередництва президента США Трампа, послабило побоювання щодо перебоїв у ланцюгах поставок, які тиснули на світові ринки.

Китайський індекс Shanghai Composite зріс на 0,3%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,1%.

Обидва індекси мали намір досягти зростання понад 2% за червень.

Гонконгський Hang Seng знизився на 0,6% у понеділок, але має намір досягти зростання 3,5% цього місяця.

Південнокорейський KOSPI зріс на 0,8% і має намір досягти вражаючого місячного приросту в понад 14%.

Австралійський S&P/ASX 200 зріс на 0,4%, прямуючи до третього поспіль місячного зростання.

Індекс Straits Times в Сінгапурі в понеділок був в основному стабільним, а ф'ючерси, пов'язані з індійським Nifty 50, піднялися на 0,1%.

Дані, опубліковані в понеділок, показали, що в червні виробництво в Китаї скоротилося повільніше, ніж очікувалося, оскільки вітчизняні виробники продовжували боротися зі слабким зовнішнім попитом і підвищеними торговими тарифами США.

В Японії дані показали, що в травні виробництво зростало значно повільніше, ніж очікувалося, на тлі слабкого зовнішнього попиту, головним чином через американські тарифи на автомобілі.

Тим часом в Південній Кореї промислове виробництво в травні скоротилося другий місяць поспіль.