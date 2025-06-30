Долар падає, оскільки оптимізм щодо торговельних угод США підсилює ставки на пом'якшення політики ФРС

У понеділок долар впав майже до найнижчого рівня за останні чотири роки по відношенню до євро, оскільки оптимізм ринку щодо торговельних угод США підсилив бети на більш раннє зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Долар також опустився до найнижчого рівня за чотири роки по відношенню до британського фунта і до найнижчого рівня за більше ніж десятиліття по відношенню до швейцарського франка після того, як Вашингтон і Китай наблизилися до укладення угоди про мита, навіть незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп внес деяку невизначеність у оптимістичні настрої ринку, раптово припинивши торговельні переговори з Оттавою.

Інвестори розцінили виступ голови ФРС Джерома Пауелла перед Конгресом США минулого тижня як м'який, після того як він заявив, що зниження ставок є ймовірним, якщо інфляція не зросте цього літа через мита.

Бети на зниження ставок щонайменше на чверть процентного пункту до вересня зросли до 92,4%, згідно з інструментом FedWatch Tool від CME Group, порівняно з приблизно 70% тижнем раніше. Комітет ФРС з встановлення ставок також збирається наступного місяця, але не збирається в серпні.

«Ціни на ринку вказують на те, що зниження ставок у вересні є неминучим», - написав у повідомленні для клієнтів Кріс Вестон, керівник відділу досліджень Pepperstone.

За словами Вестона, щомісячний звіт про зайнятість у США, який буде опублікований у п'ятницю, є «найбільш ризикованою подією» цього тижня, а ризик для долара «видається асиметричним, враховуючи, що реакція ФРС буде залежати від часу наступного зниження». Це означає, що долар, швидше за все, зазнає падіння через слабкі показники, ніж піде вгору через хороші результати, сказав він.

Додатковий тиск на долар спричинили постійні нападки Трампа на Пауелла, який у п'ятницю заявив, що «був би радий», якби голова ФРС пішов у відставку до закінчення свого терміну повноважень у травні.

Трамп також заявив, що хоче знизити базову ставку з поточних 4,25-4,5% до 1% і повторив, що планує замінити Пауелла на більш поміркованого голову.

Інвестори також стежать за масштабним законопроектом Трампа про зниження податків і збільшення витрат, який зараз розглядається в Сенаті і, за оцінками Бюджетного управління Конгресу, може збільшити державний борг на 3,3 трлн доларів протягом десяти років.

Індекс долара, який вимірює вартість американської валюти відносно шести основних валют, включаючи євро, фунт стерлінгів і франк, зріс на 0,1% до 97,276, але все ще залишався недалеко від більш ніж трирічного мінімуму в 96,933, досягнутого наприкінці минулого тижня.

Євро дещо ослаб до 1,1716 долара, трохи не дотягнувши до найвищого рівня з вересня 2021 року, досягнутого в п'ятницю на рівні 1,1754 долара.

Фунт стерлінгів майже не змінився і склав 1,3709 долара, коливаючись поблизу піку четверга на рівні 1,37701 долара, якого не було з жовтня 2021 року.

Долар залишився стабільним на рівні 0,7988 швейцарського франка після падіння до 0,7955 франка в п'ятницю вперше з січня 2015 року, коли Швейцарський національний банк несподівано зняв обмеження на вартість валюти щодо євро.

Американська валюта залишилася на рівні 144,58 ієни.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у п'ятницю, що Вашингтон і Пекін вирішили питання, пов'язані з поставками китайських рідкісних земних мінералів і магнітів до Сполучених Штатів, додатково змінивши угоду, досягнуту в травні в Женеві.

Він також зазначив, що різні торговельні угоди з іншими країнами можуть бути укладені до свята Дня праці в США 1 вересня, що свідчить про певний простір для маневру щодо встановленого Трампом терміну 9 липня для укладення угод або введення агресивних «взаємних» мит.

«На нашу думку, курс долара США буде залежати від розвитку торговельних відносин США цього тижня», - написали аналітики Commonwealth Bank of Australia у своєму щотижневому звіті про валютну стратегію.

«Ми скептично ставимося до того, що так багато торговельних угод може бути укладено так швидко», - зазначили вони.

«Проте, новини про укладення деяких торговельних угод підтримають долар США щодо основних валют - євро, ієни та фунта стерлінгів - (а) долар США, ймовірно, знизиться щодо інших валют, таких як австралійський долар».

Чутливий до ризиків австралійський долар трохи зріс до 0,6537 долара, наблизившись до четвергового 7,5-місячного максимуму в 0,6563 долара.