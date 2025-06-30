S&P 500 і Nasdaq досягли рекордних значень на закритті на тлі торгових переговорів і прогнозів зниження процентних ставок

У п'ятницю Волл-стріт продовжила зростання, і S&P 500 та Nasdaq досягли рекордних значень на закритті, оскільки надії на укладення торговельної угоди підживили апетит інвесторів до ризику, а економічні дані допомогли зміцнити очікування щодо зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Акції скоротили прибутки після того, як президент США Дональд Трамп припинив торговельні переговори з Канадою у відповідь на її цифровий податок на технологічні компанії.

Незважаючи на це, всі три основні індекси акцій США продемонстрували тижневий приріст. Досягнувши рекордного рівня закриття, індекс Nasdaq, що включає переважно технологічні компанії, підтвердив, що він увійшов у бугаєвий ринок, коли 8 квітня досяг найнижчої точки після «дня звільнення».

Індекс Dow, що включає акції провідних компаній, залишився на 2,7% нижче свого рекордного рівня закриття, досягнутого 4 грудня.

«Цей ринок виявився досить стійким», - сказав Чак Карлсон, генеральний директор Horizon Investment Services в Хаммонді, штат Індіана. «Інвестори використовують імпульс і шукають прориви».

«Вони не хочуть опинитися на неправильній стороні», - додав Карлсон. «Багато інвесторів вже пропустили свій шанс. А тепер S&P наближається до свого історичного максимуму».

Звіт про особисті споживчі витрати від Міністерства торгівлі показав, що доходи та витрати споживачів у травні несподівано скоротилися. І хоча мита ще не вплинули на зростання цін, інфляція продовжує коливатися вище цільового рівня ФРС у 2% на рік.

Окремий звіт Мічиганського університету підтвердив, що настрої споживачів покращилися цього місяця, але залишаються значно нижчими за післявиборчий підйом у грудні.

Фінансові ринки оцінюють ймовірність того, що ФРС здійснить перше в цьому році зниження ставок у вересні, на 76%, а ймовірність зниження ставок уже в липні - на 19%, згідно з інструментом FedWatch від CME.

Вашингтон і Пекін досягли угоди про прискорення поставок рідкісних земельних металів з Китаю до США, повідомив представник Білого дому, задовго до 9 липня (закінчення 90-денного відстрочення «взаємних» мит президента США Дональда Трампа).

Крім того, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що торговельні угоди адміністрації з 18 основними торговельними партнерами США можуть бути укладені до 1 вересня, Дня праці.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 432,43 пункти, або 1,00%, до 43 819,27, індекс S&P 500 зріс на 32,05 пункти, або 0,52%, до 6173,07, а індекс Nasdaq Composite зріс на 105,55 пункти, або 0,52%, до 20 273,46.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільший відсотковий приріст продемонстрував сектор споживчих товарів, а найгірші результати показали акції енергетичних компаній.

Оптимістичний прогноз виробника мікросхем Micron MU.O відновив довіру інвесторів до акцій компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом, а акції Nvidia подорожчали на 1,8%, наблизившись до ринкової капіталізації в 4 трлн доларів після відновлення позиції найдорожчої компанії світу.

Акції Nike NKE підскочили на 15,2% після прогнозу меншого, ніж очікувалося, падіння доходів у першому кварталі.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,29 до 1.

На NYSE було зафіксовано 347 нових максимумів і 55 нових мінімумів.

На біржі Nasdaq 2111 акцій подорожчали, а 2342 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,11 до 1.

Індекс S&P 500 зафіксував 35 нових 52-тижневих максимумів і 6 нових мінімумів, а індекс Nasdaq Composite - 101 новий максимум і 68 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 22,07 млрд акцій, порівняно з середнім показником 18,27 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.