Азіатські акції зростають на тлі зростання американських технологічних компаній. Японія досягла 5-місячного максимуму

Азіатські акції зросли в п'ятницю, а Японія очолила зростання, оскільки ралі американських технологічних акцій підняло настрій, в той час як інвестори зважували охолодження інфляції в Токіо, яке затьмарило перспективи подальшого підвищення ставок Банком Японії.

Зростання було обмеженим, оскільки інвестори залишалися обережними напередодні 9 липня, коли закінчується термін дії мит США, незважаючи на повідомлення про остаточне укладення торговельної угоди між США і Китаєм та майбутні угоди з іншими партнерами.

Основні американські фондові індекси закрилися з підвищенням, завдяки сильному зростанню акцій технологічних компаній і банків. S&P 500 і Nasdaq закрилися трохи нижче своїх рекордних максимумів.

Ф'ючерси на американські фондові індекси торгувалися в основному без змін під час азіатських торгів у п'ятницю.

Японський індекс Nikkei 225 підскочив на 1,6% до найвищого рівня з кінця січня, підтриманий акціями технологічних компаній. Більш широкий індекс TOPIX піднявся на 1,2%.

Акції Tokyo Electron підскочили на 5%, а акції Sony Corp - на 2,6%, тоді як SoftBank Group, яка має велику вагу в індексі, додала майже 3%.

Тим часом дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що індекс споживчих цін в Токіо в червні зріс менше, ніж очікувалося, що ставить під сумнів, чи має Банк Японії достатньо можливостей для подальшого підвищення процентних ставок у найближчому майбутньому.

Показники інфляції в Токіо часто сигналізують про більш широкі національні тенденції і ретельно відстежуються Банком Японії як індикатор базового цінового тиску.

Інші азіатські ринки лише трохи зросли, оскільки інвестори обережно готуються до 9 липня, коли очікується введення взаємних мит США, що може призвести до ескалації торговельних напружень.

Міністр торгівлі США Лутнік заявив у четвер телеканалу Bloomberg TV, що США і Китай остаточно узгодили торговельну угоду, яка була вперше озвучена в Женеві, додавши, що угоди з 10 ключовими торговельними партнерами будуть укладені найближчим часом.

Тим часом, перемир'я між Ізраїлем та Іраном, досягнуте за посередництва президента США Трампа на початку цього тижня, здавалося, трималося до четверга, послабивши побоювання щодо перебоїв у ланцюгах поставок, які тиснули на світові ринки.

Китайський індекс Shanghai Composite практично не змінився, а Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,1%.

Індекс Hang Seng у Гонконзі зріс на 0,4%.

Австралійський S&P/ASX 200 торгувався з незначним зростанням, але залишався поблизу рекордних максимумів.

Філіппінський індекс PSEi Composite зріс на 0,7%, а індекс Straits Times в Сінгапурі - на 0,6%.

Ф'ючерси, пов'язані з індійським індексом Nifty 50, зросли на 0,2%.

Всупереч регіональній тенденції, південнокорейський індекс KOSPI знизився на 0,8% через продовження фіксації прибутку після значного зростання на початку цього місяця.