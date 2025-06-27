Долар залишається поблизу 3,5-річного мінімуму, оскільки трейдери прогнозують зниження ставок у США

У п'ятницю долар коливається, залишаючись поблизу найнижчого рівня за 3,5 роки щодо євро та фунта стерлінгів, оскільки трейдери прогнозують більш істотне зниження ставок у США, очікуючи на укладення торговельних угод до липня, коли закінчується термін дії мит, введених президентом Дональдом Трампом.

З геополітичними потрясіннями конфлікту між Ізраїлем та Іраном, що залишилися позаду після перемир'я, яке, здається, тримається, увага ринку цього тижня була зосереджена на монетарній політиці США.

Перспектива того, що Трамп оголосить наступного голову Федеральної резервної системи, який, як очікується, буде більш м'яким, раніше, ніж зазвичай, щоб підірвати авторитет нинішнього голови Джерома Пауелла, підвищила ймовірність зниження ставок центральним банком.

Пауелл, термін повноважень якого закінчується в травні, також був сприйнятий як більш поміркований цього тижня під час свідчень перед Конгресом США, що посилило очікування подальшого зниження ставок. Трейдери зараз оцінюють зниження на 64 базисних пункти цього року проти 46 базисних пунктів, очікуваних у п'ятницю.

«Чим швидше буде оголошено про заміну Пауелла, тим швидше його можуть сприймати як «кульгаву качку», - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

The Wall Street Journal повідомив у середу, що Трамп розглядає можливість вибору та оголошення заміни Пауелла до вересня або жовтня, що, на думку аналітиків, може призвести до того, що ця людина буде діяти як тіньовий голова ФРС, підриваючи вплив Пауелла.

Трамп ще не вирішив, хто замінить Пауелла, і рішення не буде прийнято найближчим часом, повідомив Reuters у четвер джерело, ознайомлене з обговореннями в Білому домі.

«Такий результат може спричинити певну волатильність на фінансових ринках, якщо кандидат виступить з публічними заявами, які значно відрізняються від позиції нинішнього голови», - сказала Конг з CBA.

«Наразі очікування, що президент Трамп обере більш м'якого голову, будуть чинити тиск на ціни FOMC і долар США».

Трамп неодноразово критикував Пауелла і закликав до зниження ставок цього року, що посилило занепокоєння інвесторів щодо повільного підриву незалежності та авторитету центрального банку США.

Євро залишався стабільним на рівні 1,1693 долара на початку торгів після досягнення 1,1745 долара на попередній сесії, що є найвищим показником з вересня 2021 року. Курс фунта стерлінгів становив 1,3733 долара, трохи нижче максимуму жовтня 2021 року в 1,37701 долара, досягнутого в четвер.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти щодо шести інших валют, залишався поблизу найнижчого рівня з березня 2022 року на рівні 97,378, що означає зниження на 2% у червні, шостий місяць поспіль у мінусі.

Цього року індекс впав більш ніж на 10%, оскільки мита Трампа підігрівають побоювання щодо зростання економіки США, змушуючи інвесторів шукати альтернативи.

Єна була дещо слабшою на рівні 144,73 за долар, а швейцарський франк останній раз коштував 0,8013 за долар, перебуваючи поблизу найсильнішого рівня за десятиліття.

Увага інвесторів також буде прикута до прогресу в укладанні торговельних угод напередодні 9 липня, коли закінчується термін дії «взаємних» мит Трампа, оскільки країни поспішають досягти угоди, поки час спливає.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у четвер, що ЄС повинен укласти «швидку і просту» торговельну угоду зі Сполученими Штатами, а не «повільну і складну».

Представник Білого дому заявив у четвер, що США досягли угоди з Китаєм про те, як прискорити поставки рідкісних земель до Сполучених Штатів.

Слабкість долара підштовхнула австралійський долар, який часто вважається проксі-індикатором ризику, до семимісячного максимуму в 0,6564 долара в четвер. В п'ятницю в Азії він коштував 0,6559 долара. Австралійський долар може подорожчати на 1,6% за тиждень, що стане найсильнішим тижневим зростанням з початку квітня.

Валюти країн, що розвиваються, також отримали підтримку від ослабленого долара, а тайванський долар піднявся до найвищого рівня з квітня 2022 року.

Трейдери в Тайвані заявили, що зростання місцевої валюти було обумовлено очікуваннями зниження процентних ставок у США, загальною слабкістю долара на світових ринках і продовженням припливу іноземного капіталу на острів.

«Ці тенденції не можна зупинити - напрямок, заданий американцями, дуже чіткий», - заявив один з учасників ринку в Тайвані.