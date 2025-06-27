Волл-стріт завершила день зростанням на тлі зниження ставок, S&P 500 і Nasdaq не досягли рекордних максимумів

Волл-стріт завершила день зростанням у четвер, підштовхнувши S&P 500 і Nasdaq ближче до рекордних максимумів на закритті, оскільки перемир'я між Ізраїлем та Іраном продовжувало триматися, а низка економічних показників, здавалося, підтверджувала доцільність зниження Федеральною резервною системою США вартості запозичень цього року.

Всі три основні американські фондові індекси продемонстрували широке зростання, що дозволило їм наблизитися до тижневого приросту.

S&P 500 і Nasdaq зараз знаходяться в декількох кроках від рекордних максимумів закриття, і коли секунди добігали кінця до дзвінка про закриття, здавалося, що ці рекорди можуть бути досягнуті.

«Очевидно, що перенесення зниження ставок на 2025 рік є одним з найважливіших факторів» цінової динаміки ринку, - каже Білл Норті, старший інвестиційний директор U.S. Bank Wealth Management, Біллінгс, Монтана. «Зараз очікується три зниження ставок цього року».

Акції банків продемонстрували кращі результати після того, як ФРС оприлюднила пропозицію про послаблення правил щодо левереджу, що полегшить великим банкам вимоги щодо утримання капіталу для відносно низькоризикових активів.

Індекс банків S&P 500 зріс на 1,6%.

«Ця адміністрація прийшла з обіцянками дерегуляції», - сказав Росс Мейфілд, аналітик з інвестиційних стратегій у Baird в Луїсвіллі, штат Кентуккі. «І це не просто приклад цього, а свого роду ознака того, що попереду може бути ще більше».

Президент ФРБ Річмонда Томас Баркін застеріг від відмови від варіантів на тлі тривалої економічної невизначеності, але додав, що не очікує, що мита будуть «такими інфляційними, як багато хто побоюється».

За словами президента ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі, слабкий вплив мит може стати аргументом на користь зниження ставок восени цього року. Президент ФРБ Бостона Сьюзан Коллінз заявила в середу, що схиляється до зниження ставок пізніше цього року на тлі невизначених економічних перспектив.

Ці зауваження прозвучали після дводенних свідчень голови ФРБ Джерома Пауелла в Конгресі, на яких він підтвердив вичікувальну політику центрального банку щодо зниження ставок і впливу мит на економіку.

За даними інструменту FedWatch від CME, фінансові ринки наразі оцінюють ймовірність зниження цільової ставки ФРС на 25 базисних пунктів на липневому засіданні ФРС майже в 21%, а ймовірність того, що перше зниження ставок цього року відбудеться у вересні, - у понад 75%.

«Аналізуючи економічні дані, включаючи ринок праці, економічну активність та рівень цін, ми бачимо, що до кінця цього року доцільне додаткове пом'якшення політики», - додав Норті. «Залишається питання щодо масштабів і, що важливо, термінів першого зниження».

Минулого тижня ФРС опублікувала оновлений Звіт про економічні прогнози, який показав, що політики очікують зниження ключової ставки приблизно на піввідсотка до кінця року.

Низка економічних даних показала, що ВВП у першому кварталі скоротився більше, ніж повідомлялося раніше, через слабші, ніж очікувалося, споживчі витрати, а кількість заявок на допомогу з безробіття досягла багаторічного максимуму, що свідчить про потенційні тріщини на ринку праці.

З іншого боку, нові замовлення на товари тривалого користування та незавершені продажі житла стали приємною несподіванкою.

Індекс Dow Jones Industrial Average зріс на 404,41 пункту, або 0,94%, до 43 386,84, S&P 500 піднявся на 48,86 пункту, або 0,80%, до 6 141,02, а Nasdaq Composite піднявся на 194,36 пункту, або 0,97%, до 20 167,91.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільший відсотковий приріст продемонстрували комунікаційні послуги, а найбільше відставання - нерухомість.

У середу ввечері компанія Micron опублікувала прогноз щодо кращих, ніж очікувалося, доходів за четвертий квартал. Незважаючи на це, акції технологічної компанії впали на 1,0%.

Ціни на мідь підскочили до тримісячного максимуму, що сприяло зростанню акцій гірничодобувних компаній Freeport-McMoRan FCX.N і Southern Copper SCCO.N на 6,8% і 7,8% відповідно.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 4,76 до 1. На NYSE було зафіксовано 338 нових максимумів і 66 нових мінімумів.

На біржі Nasdaq 3128 акцій подорожчали, а 1359 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,3 до 1.

Індекс S&P 500 зафіксував 29 нових 52-тижневих максимумів і 6 нових мінімумів, а індекс Nasdaq Composite - 79 нових максимумів і 67 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,22 млрд акцій, порівняно з середнім показником 18,10 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.