Європейські військові акції зросли після саміту НАТО

Акції європейських оборонних компаній зросли після того, як НАТО підтримало вимогу Дональда Трампа про збільшення витрат на армію до 3,5% ВВП.

Про це повідомляє Reuters.

Німецький оборонний підрядник Rheinmetall і італійська компанія Fincantieri стали лідерами біржового зростання в Європі, піднявшись на 3-6% у четвер зранку. Це сталося на тлі новин про нові контракти та політичну підтримку з боку країн НАТО.

Зокрема, Fincantieri повідомила про нове замовлення на 700 млн євро. Загальноєвропейський оборонний індекс також зріс на 1,3%, продовжуючи позитивну динаміку року - з початку 2025-го він додав 49%.

У середу члени НАТО зобов'язались витрачати 3,5% ВВП на основну оборону і ще 1,5% на пов'язані з нею напрями. Це означає потенційне збільшення витрат на сотні мільярдів доларів щорічно. Водночас деякі експерти сумніваються у реалістичності таких амбіцій.

Аналітики J.P. Morgan заявили, що європейські інвестори поки скептично ставляться до заявлених цілей і сумніваються, що країни Південної Європи зможуть досягти таких рівнів витрат у найближчі 5-10 років.

На думку аналітика Pareto Securities Тома Гінчарда, найбільше шансів досягти цієї мети мають країни Балтії, Північної Європи та Німеччина.