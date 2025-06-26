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У світі виник дефіцит платини – ціни злетіли до максимуму з 2014 року
15:59 26.06.2025 |
Вартість платини на світовому ринку зросла до найвищого рівня з 2014 року. Це пов'язано з дефіцитом постачання та хвилею спекулятивних покупок, що сколихнула ринок дорогоцінних металів, пише Bloomberg.
Платина досягла позначки $1400,75 за унцію станом на 11:25 за лондонським часом. Паладій показав сильне зростання, підскочивши до $1093,46 за унцію. Золото також дещо підвищилося на тлі геополітичних напружень (війна між Ізраїлем й Іраном) та невизначеності щодо процентних ставок Федеральної резервної системи США.
"Недавній сплеск китайських інвестицій та заміна ювелірних виробів привертають увагу до дефіциту постачань платини", - прокоментував Джастін Лін, аналітик Global X ETFs.
Він додав, що платина і паладій тісно пов'язані, бо можуть замінювати один одного в автокаталізаторах залежно від відносних цін, тому зростання платини тягне за собою і паладій.
На ринку платини у Лондоні та Цюриху уже кілька місяців поспіль відчувається брак платини після того, як близько пів мільйона унцій перевезли до США.
Форвардні ціни на платину зараз торгуються значно нижче спотових - ситуація, відома як беквордація, що вказує на напружені ринкові умови; а вартість позики платини становить близько 13% річних, що значно вище звичного близького до нуля рівня.
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