Доларовий індекс ICE впав до мінімуму за 3 роки на повідомленнях про плани Трампа щодо глави ФРС

Долар США дешевшає до основних світових валют у четвер на інформації ЗМІ про те, що американський президент Дональд Трамп може назвати ім'я наступного керівника Федеральної резервної системи (ФРС) завчасно.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,33% і перебуває на мінімумі з лютого 2022 року, зазначає Trading Economics.

Трамп думає про те, щоб оголосити наступника Джерома Пауелла, термін служби якого на посаді глави ФРС спливає в травні 2026 року, вже у вересні-жовтні або навіть влітку поточного року, повідомила The Wall Street Journal. Це досить рано, оскільки зазвичай ім'я наступного глави ФРС називають за три-чотири місяці до закінчення терміну служби попереднього.

Передчасне оголошення надасть змогу обраному кандидату впливати на прогнози інвесторів щодо майбутніх змін базової відсоткової ставки і послабить позиції Пауелла, зазначає WSJ.

На цьому тлі зростають очікування, що американський ЦБ може знизити ставку раніше, ніж очікувалося. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зменшення Федрезервом у червні оцінюється ринком у 25% проти 12,5% тижнем раніше, за даними CME.

"Повідомлення ЗМІ про можливість завчасного вибору наступного голови ФРС сприяють зростанню "голубиних" очікувань", - говорить аналітик ING Франческо Песоле.

Федрезерв утримує ставку в діапазоні 4,25-4,5% річних з грудня. Трамп тим часом вважає, що її рівень має бути принаймні на 2-3 відсоткових пункти нижчим. Він постійно критикує обережну позицію Пауелла, який наполягає, що регулятор не має наміру змінювати ГКП, доки наслідки торговельної політики Вашингтона для інфляції не стануть більш очевидними.

Пара євро/долар за даними на 15:15 EET у четвер торгується на рівні $1,1700 порівняно з $1,1661 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,3704 проти $1,3665 за підсумками торгів у середу. Раніше під час сесії він піднімався до $1,3765 - максимуму з жовтня 2021 року.

Глава Банку Англії Ендрю Бейлі заявив у четвер, що зміцнення фунта до долара радше відображає зміну очікувань інвесторів щодо перспектив економіки США, а не прогнози для динаміки процентних ставок.

Курс долара в парі з єною опустилася до 144,37 єни з 145,26 єни напередодні. Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1673 юаня порівняно з 7,1718 юаня на закриття попередньої сесії.

