Банківське фінансування енергопроєктів сягнуло 25 млрд грн за рік

За рік від дати підписання меморандуму про відновлення енергетики банки профінансували проєкти на 25 млрд грн.

Про це інформує пресслужба Національного банку України.

Йдеться про 1879 кредитів бізнесу на 23,7 млрд грн та 8 622 кредити населенню на 1,3 млрд грн, уточнив НБУ.

Банки забезпечили фінансування проєктів бізнесу на 705 МВт потужності генерації та 320 МВт -зберігання. Вони охопили фінансування проєктів у 21 області країни.

"Напрацювання ринку разом із регуляторними кроками Національного банку у співпраці з урядом, що ми реалізували через Стратегію з розвитку кредитування, дають досить відчутні результати. Нам вдається тримати баланс, досягаючи цілей макрофінансової стабільності та підтримуючи економічний розвиток і відновлення", -зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

"Меморандум став відповідальним кроком банків і водночас прикладом безпрецедентної взаємодії затятих конкурентів, який дав поштовх для відновлення інвестиційного попиту і розкрив потенціал банківської системи. Тож цей тренд триватиме й надалі вже не як "антикризовий", а як всеохопний", - підкреслив він.