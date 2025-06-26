Ринки акцій Європи зростають

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають у четвер, інвестори оцінюють геополітичні та інші новини.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 до 12:04 EET підвищився на 0,26% - до 538,37 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 додав 0,15%, німецький DAX - 0,8%, французький CAC 40 - 0,19%, італійський FTSE MIB - 0,12%, іспанський IBEX 35 - 0,27%.

Підтримку ринкам надає зниження геополітичної напруженості після того, як президент США Дональд Трамп анонсував переговори щодо атому з Іраном.

"Ми вирушимо поговорити з ними наступного тижня. Можливо, ми укладемо угоду", - сказав Трамп на пресконференції в середу після саміту НАТО в Гаазі. Однак конкретної дати він не назвав.

Тим часом індекс споживчої довіри до економіки Німеччини, що розраховується GfK, за липень знизився до мінус 20,3 пункту проти переглянутих червневих мінус 20 пунктів. Ринок у середньому очікував мінус 19,3 пункту. Індикатор знизився вперше за чотири місяці.

Схильність населення ФРН до заощаджень при цьому оновила 13-місячний максимум, економічні очікування - максимум з початку 2022 року, повідомила GfK.

Акції Hennes & Mauritz Group (H&M) дорожчають на 5,6%. Власник другої за величиною в Європі мережі магазинів одягу в другому кварталі 2025 фінансового року скоротив чистий прибуток на 21,8%, але показник перевершив очікування експертів. Рада директорів компанії також оголосила buyback на загальну суму до 175 млн крон ($18,5 млн).

Папери BP зростають у ціні на 0,1%, Shell - на 0,2% після того, як Shell заявила про відсутність намірів надсилати пропозицію про купівлю британського конкурента. Напередодні Shell спростувала інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про переговори з питання придбання BP.

Капіталізація постачальників оборонної продукції збільшується на планах країн-членів НАТО наростити витрати на оборону і безпеку до 2035 року до 5% з 2% ВВП. Ринкова вартість Rheinmetall підвищується на 3,3%, BAE Systems - на 2%, Leonardo - на 2,1%, Rolls-Royce Holdings - на 0,7%, Thales - на 1,8%.

На торгах у Лондоні активно дорожчають акції гірничодобувних компаній, зокрема Fresnillo - на 2,8%, Antofagasta - на 2,6%, Anglo American - на 2,3%, Endeavour Mining - на 2,2%.

Список лідерів падіння у Франкфурті очолюють Mercedes-Benz Group (-0,8%) і Volkswagen (-0,7%). Porsche Automobil Holding втрачає 0,4% капіталізації.

Серед компонентів CAC 40 у помітному мінусі торгуються Carrefour (-4,9%), Michelin (-2,2%), L'Oreal (-1,2%) і Stellantis (-1%). Ринкова вартість TotalEnergies скорочується на 0,5%, Renault і Hermes - на 0,3%.