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Христофор Колумб
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,5910 грн/$1
13:01 26.06.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 26 червня 2025 року.
|Показник
|25.06.2025
|26.06.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.6925
|41.5910
|-0.24
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 26 червня- 41,6620 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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