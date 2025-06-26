Ціни на золото стабільні на тлі перемир'я між Ізраїлем та Іраном і слабкого долара

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах в четвер, отримавши деяку підтримку від ослаблення долара після того, як президент Дональд Трамп розкритикував голову ФРС Джерома Пауелла і закликав до зниження процентних ставок.

О 07:08 EET спотова ціна на золото майже не змінилася і склала $3 336,65 за унцію, в той час як серпневі ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до $3 347,45 за унцію.

На початку тижня банківські метали зазнали різких втрат після того, як президент Дональд Трамп оголосив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, що знизило привабливість активів-прихистків.

Тим часом, ціни на платину залишаються на найвищому рівні за останні десять років. Цього тижня дорогоцінний метал подорожчав майже на 9%, а в червні - на 30%, чому сприяв високий попит і обмежена пропозиція.

Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл знову виступив перед Конгресом в середу, повторивши своє застереження проти занадто швидкого зниження процентних ставок і попередивши, що інфляція, викликана митами, може виявитися більш тривалою, ніж очікувалося спочатку.

Дводенні слухання підкреслили розбіжності між Пауеллом і Трампом, який продовжує наполягати на негайному зниженні ставок.

У середу Трамп різко розкритикував Пауелла, назвавши його «жахливим» і повідомивши, що розглядає «трьох-чотирьох людей» на його заміну.

У звіті Wall Street Journal серед потенційних претендентів називалися колишній голова ФРС Кевін Уорш, директор NEC Кевін Хассет, міністр фінансів Скотт Бессент і голова ФРС Крістофер Уоллер.

Ці заяви посилили сумніви щодо незалежності ФРС і спричинили тиск на долар, що, природно, підвищило привабливість золота як засобу захисту під час політичної та монетарної турбулентності.

Індекс долара США впав на 0,3% в азіатські години.

Однак золото лише на дещицю піднялося, оскільки зростання було обмежене припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном за посередництва Трампа, яке, схоже, протримається до середи.

Угода допомогла знизити ціни на нафту і премії за ризик, обмеживши частину попиту на золото як на безпечний притулок.

Більш широкі ринки металів зросли, оскільки слабший долар зробив сировинні товари дешевшими для іноземних покупців.

Зростанню також сприяла заява Китаю про те, що він вживатиме рішучіших заходів для стимулювання слабкого внутрішнього споживання, сигналізуючи про потенційне запровадження Пекіном додаткових стимулюючих заходів.

Ф'ючерси на платину підскочили на 1,6% до 1372,60$ за унцію, залишаючись на найвищому рівні з вересня 2014 року.

Ціна на платину зростає після того, як наприкінці травня з'явився позитивний промисловий звіт, що спровокував активну купівлю, в той час як обмежені запаси і високі орендні ставки продовжують обмежувати пропозицію.

Ф'ючерси на срібло зросли на 0,7% до 36,355 доларів за унцію.

Тим часом ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,5% до $9 770,35 за тонну, а ф'ючерси на мідь в США - на 0,3% до $4,94 за фунт.