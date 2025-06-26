Азіатські акції падають на тлі наближення терміну введення мит Трампа. Nikkei підскочив на тлі зростання Nvidia

Більшість азіатських акцій у четвер знизилися, оскільки інвестори стежать за перемир'ям між Ізраїлем та Іраном і з обережністю ставляться до наближення терміну введення мит США, тоді як японські акції пішли проти тенденції, зростаючи на тлі технологічних прибутків, спричинених рекордним зростанням Nvidia за ніч.

Найбільше втратили південнокорейські акції, індекс KOSPI впав на понад 2% на тлі фіксації прибутку.

Основні американські фондові індекси взяли перепочинок після сильного зростання на початку тижня, тоді як Nasdaq трохи піднявся завдяки рекордному зростанню Nvidia на тлі позитивних настроїв щодо впровадження штучного інтелекту.

Ф'ючерси на американські фондові індекси торгувалися без змін під час азіатських торгів у четвер.

Азіатські ринки відступили в четвер, оскільки інвестори зважують оптимізм щодо перемир'я між Ізраїлем та Іраном із зростаючими побоюваннями щодо наближення терміну введення мит США 9 липня, а обережна політика Федеральної резервної системи додала невизначеності.

Перемир'я між Ізраїлем та Іраном, досягнуте за посередництва президента США Трампа на початку тижня, здавалося, тримається, що послабило побоювання щодо перебоїв у ланцюгах поставок, які тиснули на світові ринки.

Однак учасники ринку були обережними, оскільки вони також готуються до 9 липня - терміну для укладення торговельних угод з США. Інвестори в Азії стримувалися, побоюючись, що поновлення переговорів про мита може погіршити перспективи зростання експорту в регіоні.

Тим часом, виступаючи під час свідчень у Конгресі, голова ФРС Джером Пауелл повторив, що зниження процентних ставок буде відкладено до з'ясування впливу мит на інфляцію, зазначивши, що мита можуть спричинити зростання цін, яке вийде за межі одноразового підвищення. Ця стриманість негативно вплинула на чутливі до ризику активи в усьому регіоні.

Китайський індекс Shanghai Composite знизився на 0,1%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 0,2%. Гонконгський Hang Seng знизився на 0,5%.

Південнокорейський KOSPI впав на 2,2%, оскільки інвестори фіксували прибутки поблизу чотирирічного піку. Базовий індекс зріс майже на 13% цього місяця, включаючи падіння в четвер.

Індекс Straits Times в Сінгапурі в основному залишався без змін, а австралійський S&P/ASX 200 знизився на 0,2%.

Ф'ючерси, пов'язані з індійським Nifty 50, в основному залишилися без змін.

Індекс Nikkei 225 підскочив на 1% до чотиримісячного максимуму, підтриманий акціями технологічних компаній і ефектом від рекордного зростання Nvidia на Волл-стріт.

Advantest Corp. підскочила на 3%, Tokyo Electron - на 2,6%, а SoftBank Group, яка має велику вагу в Nikkei 225, зросла приблизно на 4,2%.

Більш широкий індекс TOPIX зріс на 0,3%.

З інших новин, головний торговий переговорник Японії Рьосей Акадзава заявив у четвер, що продовжить торгові переговори з США до 9 липня, коли закінчується термін дії взаємних мит, додавши, що Японія не може прийняти 25% мито на автомобілі.