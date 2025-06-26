Долар падає через побоювання щодо надійності ФРС. Євро перевищує 1,1700 долара

У четвер долар впав до багаторічного мінімуму щодо євро та швейцарського франка, оскільки побоювання щодо майбутньої незалежності Федеральної резервної системи США підірвали віру в надійність монетарної політики країни.

Згідно з повідомленням Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп розглядав можливість вибору і оголошення заміни голови ФРС Джерома Пауелла до вересня або жовтня з метою підірвати його позиції.

«Ринки, ймовірно, будуть обурені будь-якими передчасними кроками щодо призначення наступника Пауелла, особливо якщо це рішення буде виглядати політично мотивованим», - сказав Кіран Вільямс, глава відділу валютних операцій в Азії в InTouch Capital Markets.

«Такий крок викличе питання про можливе підривання незалежності ФРС і потенційно послабить її авторитет», - додав він. «Якщо це станеться, це може переглянути очікування щодо ставок і спровокувати переоцінку позиціонування долара».

У середу Трамп назвав Пауелла «жахливим» за те, що той не знизив процентні ставки, тоді як голова ФРС заявляв Сенату, що політика має бути обережною, оскільки митні плани президента становлять ризик для інфляції.

Ринки підвищили ймовірність зниження ставок на наступному засіданні ФРС у липні до 25% з 12% тиждень тому і враховують зниження на 64 базисних пункти до кінця року, порівняно з приблизно 46 базисними пунктами минулої п'ятниці.

«Хоча це є останнім ударом по долару з боку Білого дому, я очікую, що він отримає певну підтримку в найближчі сесії завдяки потокам ребалансування наприкінці місяця та кварталу», - сказав Тоні Сикамор, аналітик IG.

Однак на даний момент долар перебуває під значним тиском, оскільки євро подорожчав на 0,4% до 1,1710 долара, що є найвищим показником з вересня 2021 року. Пробиття опору на рівні 1,1692 долара відкрило шлях до наступної цільової позначки на графіку - 1,1909 долара.

Фунт стерлінгів подорожчав на 0,3% до 1,3723 долара, що є найвищим показником з січня 2022 року, тоді як долар досяг найнижчого рівня за більш ніж десятиліття щодо швейцарського франка - 0,8030. Франк також досяг рекордного піку щодо єни на рівні 180,55.

Долар втратив 0,4% щодо єни до 144,62, а індекс долара впав до найнижчого рівня з початку 2022 року на рівні 97,401.

Хаотична митна політика Трампа також знову стає в центрі уваги, оскільки наближається 9 липня - термін укладення торговельних угод.

У середу JPMorgan попередив, що вплив мит сповільнить економічне зростання США і підвищить інфляцію, що призведе до 40% ймовірності рецесії.

«Ризик додаткових негативних потрясінь підвищений, і ми очікуємо, що мита США будуть підвищуватися», - написали аналітики JPMorgan у своєму звіті. «Результатом цих подій є те, що наш базовий сценарій передбачає закінчення фази винятковості США».

Закінчення «винятковості» було головною темою падіння долара в останні місяці, оскільки інвестори ставлять під сумнів його статус домінуючої резервної валюти та головного безпечного притулку серед валют.

Євро став великим бенефіціаром, а інвестори також сподіваються, що нові масштабні інвестиції в європейську оборону та інфраструктуру сприятимуть економічному зростанню на всьому континенті.