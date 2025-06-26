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Волл-стріт завершила день змішаними результатами на тлі охолодження напруженості на Близькому Сході. У центрі уваги - Пауелл
07:46 26.06.2025 |
Американські акції взяли перепочинок у середу, призупинивши дводенне зростання, оскільки непевне перемир'я між Ізраїлем та Іраном продовжувало триматися, а інвестори уважно стежили за другим днем свідчень голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла перед Конгресом.
Акції технологічних компаній підняли індекс Nasdaq, тоді як S&P 500 завершив день без змін. Базовий індекс залишився за крок від свого рекордного закриття, досягнутого 19 лютого.
Індекс блакитних фішок Dow завершив день у мінусі.
«Це майже як повернення до звичного бугаєвого ринку», - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омасі. «Ми впоралися з митами, ми впоралися з драмою на Близькому Сході, але акції продовжують протистояти прогнозам, рухаючись вгору, з усвідомленням того, що економіка США залишається досить стійкою».
«Але сьогодні це майже як дивитися, як сохне фарба, оскільки ми всі чекаємо, коли S&P 500 досягне нових максимумів», - додав Детрік.
Акції Nvidia досягли рекордного рівня, піднявши ринкову вартість компанії до 3,75 трлн доларів і зробивши її найдорожчою компанією світу.
Серед 11 основних секторів S&P 500 технологічний, комунікаційний та медичний сектори продемонстрували зростання протягом дня. Дефенсивні сектори, такі як нерухомість, товари повсякденного попиту та комунальні послуги, показали гірші результати, ніж ринок в цілому.
«Життєвою силою бугаєвого ринку є ротація», - сказав Детрік. «І те, що технологічні та комунікаційні послуги знову беруть на себе ініціативу, є дійсно хорошим знаком того, що це несподіване літнє зростання, ймовірно, має перспективи».
Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 106,59 пункту, або 0,25%, до 42 982,43, S&P 500 втратив 0,02 пункту, або 0,00%, до 6092,16, а Nasdaq Composite набрав 61,02 пункту, або 0,31%, до 19 973,55.
Крихке перемир'я між Ізраїлем та Іраном продовжувало триматися, а президент США Дональд Трамп оголосив про перемогу, незважаючи на відсутність ясності щодо масштабів збитків, яких зазнали іранські об'єкти збагачення урану в результаті ударів США.
Голова ФРС Джером Пауелл, даючи свідчення в Конгресі другий день, повторно заявив Сенатському банківському комітету, що центральний банк має всі підстави почекати зі зниженням процентних ставок, доки не стануть більш відомими інфляційні наслідки широкомасштабних мит Трампа.
За даними інструменту FedWatch від CME, фінансові ринки оцінюють ймовірність зниження ставок на липневому засіданні з питань політики майже в 25%, а ймовірність першого зниження у вересні - в 67%.
Дані про ринок житла, опубліковані в середу, показали, що продажі нових будинків впали на 13,7%, а кількість заявок на кредити для купівлі житла знизилася через підвищення ставок за іпотечними кредитами.
У четвер Міністерство торгівлі має опублікувати остаточні дані про ВВП за перший квартал, а в п'ятницю звіт про особисті споживчі витрати (PCE) надасть інформацію про споживчі витрати та інфляцію.
Акції Tesla впали на 3,8%, оскільки її європейські продажі впали п'ятий місяць поспіль.
Економічна невизначеність продовжує тиснути на прогнози компаній.
Акції FedEx впали на 3,3% після того, як компанія з доставки посилок прогнозувала квартальний прибуток нижче оцінок, оскільки мита вплинули на глобальний попит. Акції конкурента UPS впали на 1,2%.
General Mills також надала невтішні прогнози щодо прибутку, що призвело до падіння її акцій на 5,1%.
Акції компанії з кібербезпеки BlackBerry, що котируються на біржі США, підскочили на 12,5% на тлі підвищення прогнозу доходів, що пояснюється стабільним попитом.
Акції Micron Technology підскочили більш ніж на 5% у подовжених торгах після прогнозу кращого, ніж очікувалося, доходу за четвертий квартал.
На NYSE кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,94 до 1. На NYSE було зафіксовано 174 нових максимуми та 69 нових мінімумів.
На біржі Nasdaq 1566 акцій подорожчали, а 2859 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подешевшали, перевищила кількість акцій, що подорожчали, у співвідношенні 1,83 до 1.
Індекс S&P 500 зафіксував 24 нових 52-тижневих максимуми і 7 нових мінімумів, а індекс Nasdaq Composite - 86 нових максимумів і 65 нових мінімумів.
Обсяг торгів на американських біржах склав 16,02 млрд акцій, порівняно з середнім показником 18,08 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.
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