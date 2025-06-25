Більшість МФО не виконують норми закону щодо граничної ставки на кредит – НБУ

Національний банк (НБУ) провів аналіз кредитних продуктів найбільших фінансових компаній, які займають понад 90% ринку за обсягами кредитування фізичних осіб. Такий аналіз показав, що менша частина ринку сумлінно виконує вимоги щодо граничної ставки на кредити та змінила свою діяльність відповідно до Закону №3498-IX. Інша (це трохи більше ніж половина фінансових компаній) - ні.

Про це у коментарі LIGA.net розповіли у пресслужбі Нацбанку.

"Регулятором були виявлені системні порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг в частині впровадження таких продуктів споживчого кредитування, відповідно до реальних умов яких денна процентна ставка перевищує граничний розмір в 1%. Фактично окремі фінансові компанії передбачили такі правові конструкції в договорах, що начебто мікрокредити надаються терміном на понад рік і відповідно формула розрахунку денної ставки показує незначну вартість кредиту на такому довгому періоді", - розповіли у Нацбанку.

Також Нацбанком паралельно фіксуються факти надання мікрофінансовими організаціями інформації про фінансову послугу не в повному обсязі, як це передбачено законодавством. Таким чином споживач не може ухвалити обґрунтоване рішення під час укладання договору мікропозики, бо до кінця не усвідомлює подальші наслідки.

"Наразі Національний банк уважно слідкує за реалізацією фінансовими компаніями вимог Закону 3498-IX. Особливо в частині зниження граничного розміру вартості споживчого кредиту для фізичної особи. Системні перевірки таких фінансових компаній розпочались ще у минулому році, та вже були перші заходи впливу і вимоги усунути такі порушення", - кажуть в НБУ.

Наступні заходи реагування в НБУ обіцяють оприлюднити публічно.