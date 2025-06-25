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Долар США стабільний до євро і фунта, упевнено дорожчає в парі з єною
15:48 25.06.2025 |
Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у середу, впевнено зміцнюється в парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,27%, ширший WSJ Dollar Index - 0,14%.
Увага трейдерів спрямована на виступ голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла в банківському комітеті Сенату.
Напередодні Пауелл, який представив піврічну доповідь у комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу, дав зрозуміти, що Федрезерв має намір утримувати базову ставку на попередньому рівні доти, доки наслідки торгової політики Вашингтона для інфляції не стануть більш очевидними.
Вплив імпортних мит, як очікується, буде менш драматичним, ніж прогнозувалося у квітні, сказав Пауелл. Однак їхнє "підвищення цього року, ймовірно, підштовхне ціни до зростання і позначиться на економічній активності", зазначив він.
Тим часом, представники Європейського центрального банку (ЄЦБ) висловлюють упевненість у тому, що інфляція в єврозоні перебуває під контролем.
Так, головний економіст ЄЦБ Філіп Лейн, який виступив на заході в Лондоні, зазначив, що процес руху інфляції до цільового показника в 2% практично завершено, хоча деякий ціновий тиск у сфері послуг зберігається.
Глава Банку Іспанії Луїс де Гіндос заявив, що уповільнення інфляції в регіоні, ймовірно, триватиме, незважаючи на волатильність цін на нафту, пов'язану з близькосхідною напруженістю.
Трейдери також продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході після набуття чинності режиму припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.
Пара євро/долар за даними на 13:50 EET у середу торгується на рівні $1,1603 порівняно з $1,1611 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,3609 проти $1,3614 за підсумками торгів у вівторок.
Курс американської валюти в парі зєною збільшилася до 145,77 єни з 144,93 єни напередодні.
Керівники Банку Японії зберігають обережну позицію щодо майбутніх коригувань ключової ставки, відзначаючи підвищену невизначеність щодо перспектив економіки, йдеться в новому огляді регулятора.
Тим часом, член ради керівників японського ЦБ Наокі Тамура заявив, що Банку Японії не варто відкладати підвищення ставки, оскільки цілі щодо інфляції в країні можуть бути досягнуті раніше, ніж очікувалося.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1762 юаня порівняно з 7,1644 юаня на закриття попередньої сесії.
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