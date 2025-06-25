Європейські ринки акцій змінюються різноспрямовано

Європейські фондові індекси не показують єдиної динаміки на торгах у середу.

Трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході після набуття чинності режиму припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Ситуація в регіоні, однак, залишається напруженою. За інформацією CNN і The New York Times, що посилаються на дані розвідувального управління Міноборони США, американські удари по Ірану не змогли ліквідувати основи іранської ядерної програми.

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:3 EET опустився на 0,04% - до 540,79 пункту.

Британський FTSE 100 додає 0,03%, французький CAC 40 - 0,07%, італійський FTSE MIB - 0,22%, німецький DAX втрачає 0,15%, іспанський IBEX 35 - 0,92%.

У центрі уваги трейдерів у середу - щорічний саміт НАТО у Гаазі, на якому, як очікується, буде підтверджено плановане нарощування оборонних витрат країнами альянсу.

Котирування акцій компаній, орієнтованих на оборонний сектор, зростають під час торгів, зокрема німецьких Rheinmetall, Hensoldt і Renk Group - на 2,4%, 4,8% і 3,3% відповідно, італійської Leonardo - на 3,4%, британської BAE Systems - на 0,8%.

Вартість паперів британського оборонного підрядника Babcock International підскочила на 13,3%. Компанія підвищила прогноз для темпів зростання виручки в середньостроковій перспективі на тлі збільшення витрат Великої Британії на оборону, а також анонсувала збільшення дивідендів і плани зворотного викупу акцій на 200 млн фунтів стерлінгів.

Статдані, опубліковані в середу, підтвердили уповільнення темпів зростання економіки Іспанії в січні-березні. Обсяг ВВП збільшився на 0,6% у поквартальному і на 2,8% у річному вираженні, йдеться у звіті статистичного інституту INE. Остаточні дані збіглися з попередніми оцінками. У четвертому кварталі зростання ВВП становило 0,7% і 3,3% відповідно.

У Франції червневий індекс споживчої довіри залишився на рівні попереднього місяця - 88 пунктів. Це виявилося гіршим за середній прогноз аналітиків у 89 пунктів, зазначає Trading Economics.

Представники Європейського центрального банку (ЄЦБ) Філіп Лейн і Луїс де Гіндос, які виступили на заходах у Британії та Іспанії, висловили впевненість у тому, що інфляція в єврозоні перебуває під контролем.

Лейн, який є головним економістом ЄЦБ, зазначив, що процес руху інфляції до цільового показника в 2% практично завершено, хоча деякий ціновий тиск у сфері послуг зберігається.

Де Гіндос, який очолює Банк Іспанії, заявив, що процес уповільнення інфляції в регіоні триватиме, незважаючи на волатильність цін на нафту, пов'язану з близькосхідною напруженістю.

Акції європейських автовиробників не показують єдиної динаміки після публікації травневих даних про продаж автомобілів Європейською асоціацією виробників автомобілів (ACEA). Реалізація машин в ЄС минулого місяця зросла на 1,6% порівняно з травнем 2024 року, досягнувши 926,582 тис. автомобілів.

Папери Volkswagen додають у ціні 0,3%, Renault - 0,4%, Bayerische Motoren Werke втрачають 0,1%, Mercedes-Benz - 0,3%.

Ринкова вартість Stellantis підскочила на 3,6% слідом за поліпшенням рекомендації для акцій автоконцерну до "купувати" з "тримати" аналітиками Jefferies.

Капіталізація італійського Banca Monte dei Paschi di Siena, який отримав дозвіл від ЄЦБ на купівлю конкурента- Mediobanca, опустилася на 0,2%. Акції Mediobanca подорожчали на 0,4%.

Ціна паперів французької Worldline впала на 21% на повідомленнях європейських ЗМІ, що фінтех-компанія покривала шахрайські дії своїх клієнтів.