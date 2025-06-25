НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,6925 грн/$1

"Сьогодні уряд приймає законопроєкт щодо змін до державного бюджету на 2025 рік. Ми пропонуємо збільшити фінансування Сил безпеки та оборони України цього року на 412 млрд грн. З них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони", - написав голова уряду.