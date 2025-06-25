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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,6925 грн/$1
12:54 25.06.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 25 червня 2025 року.
|Показник
|24.06.2025
|25.06.2025
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.8392
|41.6925
|-0.35
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 25 червня- 41,7924 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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