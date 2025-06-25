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АНАЛІТИКА

Золото зростає на тлі падіння прибутковості облігацій США і долара

08:55 25.06.2025 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли в середу, підтримані зниженням курсу долара США і прибутковості казначейських облігацій. Ринки стежать за крихким перемир'ям між Ізраїлем і Іраном.

О 06:25 EET cпотове золото подорожчало на 0,1% до $3 328,18 за унцію, після того, як у вівторок досягло найнижчого рівня за останні два тижні.

Ф'ючерси на американське золото зросли на 0,3% до $3 342,30.

Індекс долара коливався біля тижневого мінімуму, що зробило злитки, оцінені в доларах, більш привабливими для власників інших валют. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій залишилася біля більш ніж місячного мінімуму.

"Технічний розпродаж долара і зниження прибутковості казначейських облігацій США сприяли зростанню цін на золото", - зазначає старший ринковий аналітик OANDA Келвін Вонг.

Потенційним каталізатором для прориву золота може стати подальше ослаблення долара, відновлення уваги до бюджетного дефіциту США і тарифної політики, особливо в умовах ослаблення напруженості між Іраном і Ізраїлем, додав Вонг.

Припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, досягнуте за посередництва президента США Дональда Трампа, схоже, дотримується в середу, на наступний день після того, як обидві країни дали зрозуміти, що їхній повітряний конфлікт закінчився, принаймні, на даний момент.

Споживчі настрої в США в червні несподівано погіршилися, оскільки домогосподарства все більше турбувалися про наявність роботи, що є ще одним свідченням того, що умови на ринку праці пом'якшуються на тлі зростаючої невизначеності через мита Трампа.

Більш високі мита можуть почати підвищувати інфляцію цього літа, і цей період буде ключовим для розгляду Федеральною резервною системою США питання про можливе зниження ставок, заявив голова ФРС Джером Пауелл членам Конгресу у вівторок.

Трейдери ф'ючерсами на фонди ФРС в даний час закладають в ціну 60 базисних пунктів зниження ставок у 2025 році, а перший крок, як очікується, відбудеться у вересні.

Згідно зі звітом Офіційного форуму грошово-кредитних і фінансових установ, кожен третій центральний банк, що управляє загальним обсягом активів в $5 трлн, планує збільшити вклади в золото в найближчі 1-2 роки, що є найвищим показником за останні п'ять років.

У той же час спотова ціна на срібло зросла на 0,1% до 35,95 доларів за унцію, платина подешевшала на 0,2% до 1314,75 доларів, а паладій знизився на 0,4% до 1062,24 доларів.
За матеріалами: reuters.com
Ключові теги: золото
 

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