Азіатські акції зростають на тлі переговорів Трампа про перемир'я. У центрі уваги - м'який індекс споживчих цін Австралії

Азіатські фондові ринки продовжили зростання в середу, слідуючи за нічним стрибком на Волл-стріт, оскільки перемир'я між Ізраїлем та Іраном, досягнуте за посередництва США, сприяло поліпшенню настроїв інвесторів.

Ф'ючерси на основні американські фондові індекси в середу торгувалися без змін, після різкого зростання на Волл-стріт під час регулярної сесії.

Найбільше зросли акції технологічних компаній, а індекс Nasdaq Composite, що включає акції технологічних компаній, підскочив на 1,4% за ніч.

В Азії інвестори оцінювали нижчий, ніж очікувалося, звіт про інфляцію в Австралії та аналізували підсумки засідання Банку Японії в червні.

Пізно в понеділок президент Трамп оголосив про поетапне перемир'я між Ізраїлем та Іраном, закликавши обидві сторони дотримуватися угоди.

Однак скептицизм щодо тривалості перемир'я залишився, оскільки Трамп швидко засудив обидві країни за порушення угоди, незабаром після її оголошення.

Незважаючи на це, його заява породила надію, що 12-денний конфлікт, який супроводжувався смертоносними авіаударами, нарешті може завершитися.

Регіональні акції зросли, оскільки інвестори очікували на подальші подробиці про перемир'я, хоча зростання було обмежене через переважаючу обережність.

Індекс Hang Seng у Гонконзі зріс на 0,7%, а південнокорейський KOSPI - на 0,3%. Обидва індекси за день до цього зросли на понад 2%.

Китайський індекс Shanghai Composite та Shanghai Shenzhen CSI 300 торгувалися з незначним зростанням.

Індекс Straits Times в Сінгапурі зріс на 0,5%, а індекс PSEi Composite на Філіппінах - на 0,6%.

Ф'ючерси, пов'язані з індексом Nifty 50 в Індії, зросли на 0,3%.

Дані, опубліковані в середу, показали, що індекс споживчих цін в Австралії в травні зріс менше, ніж очікувалося, а базова інфляція впала до найнижчого рівня за останні три роки.

Цей розвиток подій може дати Резервному банку додатковий простір для зниження процентних ставок.

Однак австралійський S&P/ASX 200 піднявся лише на 0,1%.

У Японії підсумок думок на останньому засіданні Банку Японії з питань політики показав, що деякі політики підтримали збереження ставок на незмінному рівні на тлі невизначеності щодо впливу американських мит на економіку Японії.

Деякі члени правління відзначили вищу, ніж очікувалося, інфляцію, а один з них висловив думку, що Банк Японії може бути змушений рішуче підвищити ставки, незважаючи на триваючу економічну невизначеність.

Японський індекс Nikkei 225 в основному залишився без змін, а більш широкий індекс TOPIX впав на 0,3%.