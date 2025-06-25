Долар падає на тлі оптимізму, викликаного крихким перемир'ям між Ізраїлем та Іраном

У середу долар намагався відіграти втрачені позиції, оскільки інвестори, які були позбавлені хороших новин, з оптимізмом сприйняли крихке перемир'я між Ізраїлем та Іраном як привід для прийняття більшого ризику.

Ринки були в піднесеному настрої, а індекс світових акцій досяг рекордного рівня за ніч, коли між Іраном та Ізраїлем було укладено хитке перемир'я за посередництва президента США Дональда Трампа.

Дві країни дали зрозуміти, що повітряна війна між ними закінчилася, принаймні на даний момент, після того, як Трамп публічно висловив їм догану за порушення оголошеного ним перемир'я.

Інвестори масово продавали долар після цієї новини, після того як протягом 12 днів війни між Ізраїлем та Іраном, під час якої США також атакували іранські об'єкти збагачення урану, вони вкладали кошти в цю безпечну валюту.

У середу на початку азіатських торгів валютні коливання були більш стриманими, хоча євро залишався поблизу свого найвищого рівня з жовтня 2021 року, на позначці 1,1621 долара, досягнувши цього рубежу на попередній сесії.

Фунт стерлінгів подешевшав на 0,02% до 1,3615 долара, але також не відхилився далеко від вівторкового піку в 1,3648 долара, що стало найвищим рівнем з січня 2022 року.

Чутливий до ризиків австралійський долар, який різко зріс на попередній сесії, востаннє торгувався на 0,02% вище, на рівні 0,6492 долара.

Хоча перемир'я між Ізраїлем та Іраном здавалося нестійким, інвестори поки що, здавалося, вітали будь-яке полегшення.

«Ринок спокійно ставиться до деяких ризиків зниження», - сказав Джозеф Капурсо, глава відділу міжнародної та стійкої економіки в Commonwealth Bank of Australia.

«Я розумію, що ця проблема не вирішена, а це означає, що вона може знову стати рушійною силою цін на сировинні товари та валютних ринків».

Що стосується інших валют, то новозеландський долар зріс на 0,13% до 0,6015 долара, а єна стабілізувалася на рівні 144,96 за долар.

Деякі представники Банку Японії закликали на даний момент залишити процентні ставки без змін через невизначеність щодо впливу американських мит на економіку Японії, як показав підсумок думок на червневому засіданні банку в середу.

Швейцарський франк, який у вівторок досяг 10,5-річного максимуму, стабілізувався на рівні 0,8049 за долар.

Щодо кошика валют, долар дещо знизився до 97,91.

Хоча голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл, під час свого піврічного виступу перед Конгресом у вівторок, дотримувався свого обережного підходу і повторив, що центральний банк не поспішає знижувати ставки, ринки продовжують оцінювати ймовірність зниження ставок ФРС у липні приблизно в 18%, згідно з інструментом CME FedWatch.

«Ми вважаємо, що економічне зростання сповільнюється, а поліпшення інфляції в сфері послуг та житла буде протидіяти підвищенню мит, що дозволить відновити зниження ставок у вересні», - зазначили аналітики ANZ у своїй записці.

Низка слабших, ніж очікувалося, економічних даних США за останні тижні підкріпила очікування щодо зниження ставок ФРС цього року, а ф'ючерси вказують на пом'якшення на майже 60 базисних пунктів до грудня.

Дані, опубліковані у вівторок, показали, що в червні споживча довіра в США несподівано погіршилася, оскільки домогосподарства все більше турбуються про наявність робочих місць, що є ще одним свідченням пом'якшення умов на ринку праці.

Дохідність дворічних казначейських облігацій США, яка зазвичай відображає очікування щодо короткострокових ставок, у середу впала до 1,5-місячного мінімуму 3,7870%.

Дохідність 10-річних облігацій практично не змінилася і склала 4,3043%.