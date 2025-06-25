Волл-стріт завершила день різким зростанням, індекс S&P 500 наблизився до рекордного рівня на тлі послаблення напруженості на Близькому Сході

Американські акції у вівторок піднялися більш ніж на 1%, оскільки інвестори позитивно сприйняли хитке перемир'я між Ізраїлем та Іраном, а також аналізували свідчення голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла перед Конгресом у пошуках підказок щодо подальших кроків центрального банку США.

Всі три основні американські фондові індекси закрилися другим днем значного зростання поспіль, після ракетних ударів США по об'єктах збагачення урану в Ірані.

Nasdaq 100, підіндекс Nasdaq Composite, досяг рекордного рівня закриття, а базовий індекс S&P 500 закрився на відстані, близькій до свого рекордного рівня закриття, досягнутого 19 лютого.

Пізно в понеділок президент США Дональд Трамп оголосив про угоду про припинення вогню, яку, як видається, Ізраїль порушив. Проте інвестори розцінили риторику про припинення вогню як ознаку деескалації напруженості.

«Бугаї вийшли зі своєї оборони», - сказав Грег Басук, генеральний директор AXS Investments у Нью-Йорку. «Перемир'я дійсно додає палива ралі на фондовому ринку. Ми вважаємо, що інвестори роблять ставку на те, що спокій на Близькому Сході є справжнім благом для акцій, навіть якщо він тисне на облігації та ціни на нафту».

Ціни на нафту впали через зменшення побоювань щодо поставок, пов'язаних з конфліктом, що спричинило зниження акцій енергетичних компаній.

Пауелл, виступаючи перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників США, повторив свою думку, що зниження ставок може почекати, поки стануть більш відомими економічні наслідки підвищення мит, додавши: «Ми маємо всі можливості почекати, щоб дізнатися більше про ймовірний курс економіки, перш ніж розглядати будь-які корективи нашої політичної позиції».

Фінансові ринки оцінюють ймовірність зниження ФРС ключової процентної ставки на засіданні в липні більш ніж у 20%, а ймовірність першого зниження ставки у вересні - майже в 70%.

На економічному фронті споживча довіра погіршилася цього місяця, а песимізм щодо ринку праці впав до найнижчого рівня з березня 2021 року.

«Споживча довіра знизилася», - додав Басук. «І оскільки ми бачимо, що ці економічні дані кидають тінь на міцність економіки США, це ще один фактор, який вказує на більшу ймовірність зниження ставок ФРС цього року».

Очікується, що в четвер Міністерство торгівлі опублікує остаточні дані про ВВП за перший квартал, а в п'ятницю його ретельно відстежуваний звіт про особисті споживчі витрати (PCE) проллє світло на інфляцію, споживчі витрати та зростання доходів.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 507,24 пункти, або 1,19%, до 43 089,02, S&P 500 піднявся на 67,01 пункту, або 1,11%, до 6092,18, а Nasdaq Composite піднявся на 281,56 пункту, або 1,43%, до 19 912,53.

З 11 основних секторів S&P 500 найбільше зросли акції технологічних компаній, а найгірше показали себе акції енергетичних компаній, які впали на 1,5%.

Серед «великої сімки» мегакапіталізованих компаній найгірше показала себе Tesla, акції якої впали на 2,4%.

Акції авіакомпаній піднялися на тлі охолодження напруженості на Близькому Сході. Індекс S&P 1500 Airlines зріс на 2,4%.

Але акції оборонних компаній втратили позиції. Lockheed Martin впав на 2,6%, а RTX Corp - на 2,7%.

Акції криптовалютних компаній зросли після того, як біткойн досяг тижневого максимуму. Coinbase Global і Microstrategy зросли на 12,1% і 2,7% відповідно.

Broadcom досяг рекордного максимуму після того, як HSBC підвищив рейтинг виробника напівпровідників з «тримати» до «купувати». Акції зросли на 3,9%.

Компанія FedEx, що займається доставкою посилок, впала більш ніж на 4% в ході подовжених торгів після оприлюднення квартальних результатів.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 3,27 до 1. На NYSE було зафіксовано 239 нових максимумів і 56 нових мінімумів.

На Nasdaq 3423 акції подорожчали, а 1046 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 3,27 до 1.

S&P 500 зафіксував 19 нових 52-тижневих максимумів і жодного нового мінімуму. Nasdaq Composite зафіксував 115 нових максимумів і 59 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 16,94 млрд акцій, порівняно з середнім показником 18,12 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.