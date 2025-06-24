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Долар США продовжує дешевшати перед виступом Пауелла в комітеті Палати представників
15:50 24.06.2025 |
Долар США помітно дешевшає до євро, фунта стерлінгів та єни на торгах у понеділок на тлі загального збільшення апетиту до ризику після оголошення американським президентом Дональдом Трампом про досягнення домовленості щодо припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.
Перемир'я, однак, може виявитися крихким. Ізраїль повідомив, що зафіксував запуски ракет по своїй території з території Ірану після набуття чинності режиму припинення вогню, і пообіцяв "рішучу відповідь". Трамп закликав ізраїльських військових не завдавати ударів по Ірану.
Питання про те, як довго триватиме перемир'я, залишається відкритим, зазначає економіст Jefferies Мохіт Кумар. Проте "інвестори можуть зітхнути з полегшенням, оскільки ймовірність різкої ескалації конфлікту знизилася", каже експерт, якого цитує The Wall Street Journal.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,46%, ширший WSJ Dollar Index - 0,48%.
У вівторок інвестори чекають на виступ голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла в комітеті з фінансових послуг Палати представників Конгресу США, сподіваючись отримати нові сигнали щодо майбутнього напрямку грошово-кредитної політики американського ЦБ.
Трамп знову критично відгукнувся про Пауелла в соцмережі Truth Social, висловивши сподівання, що Конгрес "влаштує хороший розбір" голові ФРС. Він також написав, що базова ставка в США, на його думку, має бути принаймні на 2-3 відсоткових пункти нижчою, ніж вона є наразі.
У тому разі, якщо інвестори побачать у заявах Пауелла сигнали готовності до пом'якшення політики, ослаблення долара різко посилиться, каже аналітик ING Франческо Песоле. За його словами, ринок може розцінити будь-які зміни в обережній позиції Пауелла щодо зниження ставки як ознаку того, що тиск з боку Трампа "пробив щит незалежності Федрезерву".
Напередодні заступник голови ФРС з банківського нагляду Мішель Боуман заявила, що готова буде підтримати зниження ставки вже на липневому засіданні.
Пара євро/долар за даними на 14:50 EET у вівторок торгується на рівні $1,1607 порівняно з $1,1578 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара піднявся до $1,3617 з $1,3524 за підсумками торгів у понеділок.
Курс американської валюти в парі з ієною опустилася до 144,97 ієни зі 146,15 ієни напередодні.
Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,1732 юаня проти 7,1754 юаня за підсумками попередньої сесії.
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