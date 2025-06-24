Європейські ринки акцій зростають після оголошення про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем

Європейські фондові індекси зростають у вівторок завдяки загальному поліпшенню настрою учасників ринку після оголошення президентом США Дональдом Трампом про досягнення домовленості між Ізраїлем та Іраном про повне припинення вогню.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пізніше підтвердив цю інформацію. Перемир'я, однак, може виявитися крихким. Ізраїль повідомив, що зафіксував запуски ракет по своїй території з території Ірану після набуття чинності режиму припинення вогню, і пообіцяв "рішучу відповідь".

Зведений індекс найбільших компаній регіону Stoxx Europe 600 за даними на 12:30 EET піднявся на 1,33% - до 542,16 пункту.

Британський FTSE 100 додав 0,35%, німецький DAX - 2,13%, французький CAC 40 - 1,32%, італійський FTSE MIB - 1,54%, іспанський IBEX 35 - 1,35%.

Котирування акцій європейських компаній, орієнтованих на туристичний сектор, зростають під час торгів.

Вартість паперів EasyJet підскочила на 6,3%, International Consolidated Airlines - на 6,1%, акції Carnival Plc додають у ціні 5,7%, Deutsche Lufthansa - 5,6%, InterContinental Hotels - 2,5%.

Водночас папери оборонних компаній дешевшають, зокрема Rheinmetall - на 1,9%, Hensoldt - на 3%, Renk Group - на 1,2%, BAE Systems - на 1,3%.

Ціни акцій нафтогазових компаній також знижуються слідом за падінням цін на нафту. Ринкова вартість BP опустилася на 5%, Shell, TotalEnergies і Eni - на 3,5%, Repsol - на 2,6%.

Статдані, опубліковані у вівторок, показали впевнене зростання оптимізму німецьких підприємців щодо економіки. Індекс ділової довіри, який розраховує мюнхенський інститут економічних досліджень Ifo, зріс у червні до 88,4 пункту - максимуму за рік - з травневих 87,5 пункту. Експерти в середньому прогнозували підвищення індексу до 88,2 пункту, за даними Trading Economics. Підіндекс очікувань бізнесу на найближчі півроку підскочив до максимальних з квітня 2023 року 90,7 пункту з 89 пунктів у травні, повідомив Ifo.

Уряд Німеччини у вівторок схвалив бюджет на 2025 рік і середньостроковий фінансовий план, що передбачає значне збільшення обсягу чистих запозичень для фінансування нарощування оборонних витрат країни.

Лідерами зростання серед компонентів Stoxx Europe 600 є акції виробника міді Aurubis AG (+7,9%) і виробника цементу Heidelberg Materials (+7,6%). До числа лідерів зниження входять папери норвезької Equinor ASA (-6,2%), а також власника танкерів Frontline Plc (-6,9%).

Помітний підйом демонструють акції SAP (+3,1%), Infineon Technologies (+2,9%), Volkswagen (+2,9%), Mercedes-Benz Group (+2,3%), ASML Holding (+2,2%), Novo Nordisk (+1,6%), BMW (+1,4%).

Котирування паперів виробників товарів класу "люкс" LVMH і Hermes зросли на 1,3% і 0,9% відповідно, банків Commerzbank, Deutsche Bank і Barclays - на 2,6%, 3,7% і 3,1% відповідно.

Ринкова вартість шведської Volvo, яка оголосила про продаж 70-відсоткової частки китайського виробника будівельного обладнання Shandong Lingong Construction Machinery за $833 млн, збільшилася на 2,3%.

Акції AstraZeneca додають у ціні 0,2%. Фармкомпанія повідомила, що її препарат Datroway схвалили у США для лікування дорослих пацієнтів із недрібноклітинним раком легенів.