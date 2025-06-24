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Марк Твен
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 41,8392 грн/$1
12:40 24.06.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 24 червня 2025 року.
|Показник
|23.06.2025
|24.06.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.8588
|41.8392
|-0.05
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 24 червня- 41,8702 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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