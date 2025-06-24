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Золото на майже 2-тижневому мінімумі після заяви Трампа про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном
08:37 24.06.2025 |
У вівторок ціни на золото впали майже до двотижневого мінімуму, оскільки апетит до ризику покращився після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран і Ізраїль домовилися про припинення вогню, що знизило попит на активи-прихистки.
О 04:57 EET спотове золото знизилося на 0,5% до $3 351,47 за унцію після досягнення найнижчого рівня з 11 червня раніше на початку сесії.
Ф'ючерси на американське золото знизилися на 0,9% до $3,365,30.
"Схоже, що геополітичні ризики йдуть з ринку в найближчій перспективі після того, як, звичайно, з'явилися ознаки деескалації між США і Іраном", - сказав Ілля Співак, керівник відділу глобальної макроекономіки в Tastylive.
Трамп оголосив про повне припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, потенційно поклавши край 12-денному конфлікту, який призвів до втечі мільйонів людей з Тегерана і викликав побоювання подальшої ескалації в охопленому війною регіоні.
Ізраїль не дав негайного коментаря з цього приводу. Хоча іранський чиновник раніше підтвердив, що Тегеран погодився на припинення вогню, міністр закордонних справ країни заявив, що не буде ніякого припинення бойових дій, якщо Ізраїль не припинить свої атаки.
Світові акції зросли, а ціни на нафту впали до тижневого мінімуму після того, як Трамп оголосив про припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.
Тим часом заступник голови ФРС США з питань нагляду Мішель Боуман заявила в понеділок, що наближається час для зниження процентних ставок на тлі потенційних ризиків для ринку праці.
Інвестори очікують на свідчення голови ФРС Джерома Пауелла перед Комітетом з фінансових послуг Палати представників пізніше у вівторок. Пауелл був обережним щодо сигналів про пом'якшення в найближчій перспективі.
«Упередженість щодо цін на золото вища, але ми можемо побачити корекцію в найближчій перспективі і зростання долара, якщо Пауелл переконає ринки, що вони не збираються знижувати ставки більше, ніж двічі в цьому році», - сказав Співак.
Золото має тенденцію процвітати в умовах низьких процентних ставок.
У той же час спотова ціна на срібло знизилася на 0,1% до 36,10 доларів за унцію, платина подешевшала на 0,2% до 1 292,39 доларів, а паладій - на 0,4% до 1 073,05 доларів.
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