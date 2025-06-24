Азіатські акції зростають на тлі тимчасового перемир'я між Ізраїлем та Іраном. Південна Корея та Гонконг лідирують у зростанні

Азіатські фондові ринки продемонстрували різке зростання у вівторок, на чолі з Південною Кореєю та Гонконгом, після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про тимчасове перемир'я між Ізраїлем та Іраном, що підвищило апетит інвесторів до ризику.

Регіональні ринки також слідували за зростанням на Волл-стріт, де ф'ючерси на основні американські фондові індекси торгувалися з підвищенням у вівторок під час азіатських торгів після позитивного закриття регулярної сесії.

У корпоративних новинах Rio Tinto і Hancock Prospecting домовилися інвестувати загалом 1,6 млрд доларів у розширення проекту з видобутку залізної руди в Західній Австралії.

У понеділок ввечері на своїй платформі Truth Social президент Трамп описав багатоетапне перемир'я, яке розпочнеться через шість годин після його публікації.

Він пояснив, що Іран розпочне 12-годинну паузу, за ним піде Ізраїль, а через 24 години відбудеться офіційне припинення воєнних дій.

Ця заява з'явилася через кілька днів після бомбардування США трьох іранських ядерних об'єктів. Тегеран також відповів у понеділок ракетними ударами по американській авіабазі в Катарі.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що з Ізраїлем ще не досягнуто згоди про перемир'я, і остаточне рішення буде прийнято пізніше.

Поки інвестори чекали на більш детальну інформацію про попереднє перемир'я, загальне зростання схильності до ризику сприяло зростанню регіональних акцій.

Індекс KOSPI Південної Кореї очолив зростання, підскочивши на 2,5%, а акції гіганта Samsung Electronics подорожчали на 3,5%.

Індекс Hang Seng Гонконгу підскочив на 1,8%.

Японський Nikkei 225 зріс майже на 1%, а більш широкий індекс TOPIX - на 0,8%.

Китайський індекс Shanghai Composite піднявся на 0,9%, а Shanghai Shenzhen CSI 300 - на 1,1%.

Індекс Straits Times в Сінгапурі піднявся на 0,5%, а індекс Jakarta Stock Exchange Composite в Індонезії - на понад 2%.

Ф'ючерси на індекс Nifty 50 в Індії також торгувалися з підвищенням на 1%, а індекс PSEi Composite на Філіппінах піднявся на 2%.

Позитивні настрої також підтримали місцеві корпоративні події. Найбільша в світі компанія з видобутку залізної руди Rio Tinto Ltd і Hancock Prospecting оголосили про інвестиції в розмірі 2,4 млрд австралійських доларів (1,61 млрд доларів США) в розширення залізорудного рудника Hope Downs 2 в Пілбарі, Західна Австралія.

Rio інвестує 800 млн доларів у спільне підприємство, яке вона володіє на рівних правах з Hancock. Очікується, що до 2027 року проект буде виробляти 31 млн тонн на рік.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 торгувався на 1% вище.