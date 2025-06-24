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АНАЛІТИКА

Долар падає на тлі широкого зростання ризиків після оголошення Трампом про перемир'я між Ізраїлем та Іраном

08:14 24.06.2025 |

Фінанси

 

У вівторок долар впав, а австралійський і новозеландський долари зросли після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном, що викликало радість інвесторів і спричинило зростання ризиків на ринках.

Трамп оголосив про повне перемир'я між Ізраїлем та Іраном, що потенційно може покласти край 12-денному конфлікту, в результаті якого мільйони людей втекли з Тегерана і виникли побоювання щодо подальшої ескалації конфлікту в цьому розірваному війною регіоні.

Ізраїль поки що не прокоментував цю заяву. Хоча раніше іранський чиновник підтвердив, що Тегеран погодився на перемир'я, міністр закордонних справ країни заявив, що воєнні дії не припиняться, доки Ізраїль не припинить свої атаки.

Чутлива до ризиків австралійська валюта отримала підтримку і в останній раз торгувалася на 0,3% вище, на рівні 0,6480 долара, так само як і новозеландський долар, який піднявся на 0,3% до 0,5994 долара.

Ізраїльський шекель також різко піднявся, підскочивши на 1% проти долара до найсильнішого рівня з лютого 2023 року.

«Це, очевидно, позитивна новина для ризикових настроїв», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег National Australia Bank.

«Нам, очевидно, потрібно трохи більше деталей щодо того, що саме все це означає... Я припускаю, що це будуть умови перемир'я і умови для більш тривалого мирного угоди».

Долар, який минулого тижня отримав підтримку від попиту на безпечні активи, після цієї новини значно впав.

По відношенню до єни долар знизився на 0,37% до 145,60.

Євро піднявся на 0,12% до 1,1592 долара, а фунт стерлінгів - на 0,11% до 1,3541 долара.

Ієна та євро виграли від падіння цін на нафту, оскільки як ЄС, так і Японія сильно залежать від імпорту нафти та скрапленого природного газу, тоді як США є нетто-експортером.

Коментарі Трампа на його сайті Truth Social з'явилися після того, як Іран у понеділок завдав ракетного удару по американській авіабазі в Катарі, який не спричинив жертв, і який він назвав «слабкою відповіддю» на атаки США.

Додатковим негативним фактором для долара стали м'які коментарі члена Федеральної резервної системи Мішель Боуман, яка заявила, що центральний банк США повинен незабаром розглянути питання про зниження процентних ставок.

Відкритість Боуман до швидкого зниження ставок підтримує губернатор ФРС Крістофер Уоллер, який в телеінтерв'ю минулого тижня заявив, що також розгляне питання про зниження ставок на засіданні наступного місяця.

По відношенню до кошика валют долар майже не змінився і склав 98,23, знизившись більш ніж на 0,5% на попередній сесії.

«Здається, що перед свідченнями голови ФРС Пауелла в рядах правління ФРС зростає розкол», - сказав Тоні Сикамор, аналітик ринку в IG.

«Імовірність зниження ставки в липні... все ще недооцінена. Я думаю, що вона повинна бути вищою».

За даними інструменту CME FedWatch, ринки зараз оцінюють ймовірність зниження ставок ФРС в липні на рівні понад 20%, що на 14,5% вище, ніж день тому.

Голова ФРС Джером Пауелл має виступити перед Конгресом США у вівторок і середу, де основна увага буде приділена перспективам ставок у США.
За матеріалами: investing.com
 

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