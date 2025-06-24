Волл-стріт завершила день зростанням, оскільки надії на зниження ставок компенсували побоювання щодо війни з Іраном

Волл-стріт піднялася в понеділок, оскільки перспективи зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США вже в липні компенсували невизначеність щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Всі три основні індекси акцій США закрилися різким зростанням. Акції сектора споживчих товарів очолили зростання сектору, отримавши значний імпульс від Tesla.

«Підйом є дещо несподіваним», - сказав Джей Хатфілд, генеральний директор і портфельний менеджер InfraCap у Нью-Йорку. «Певним чином, атака США поклала край невизначеності щодо того, чи буде США атакувати».

«Ринок є надзвичайно оптимістичним, оскільки в червні ми маємо очікувати на зниження», - додав Хатфілд. «Люди не хочуть продавати на цьому ринку».

Заступник голови ФРС Мішель Боуман заявила в понеділок, що «настав час розглянути можливість коригування облікової ставки», оскільки ризики для ринку праці переважають інфляційні побоювання, пов'язані з митами. Президент ФРС Чикаго Остін Гулсбі заявив, що до цього часу мита мали більш помірний економічний вплив, ніж очікувалося.

Фінансові ринки очікують щонайменше двох знижень ставки на 25 базисних пунктів до кінця року. Перше зниження, як очікується, відбудеться у вересні.

«Я належу до табору тих, хто вважає, що ФРС, ймовірно, не буде вживати жодних заходів цього року», - сказав Пол Нолте, старший консультант з питань управління капіталом та ринковий стратег у Murphy & Sylvest в Елмхерсті, штат Іллінойс. «Політика очікування (голови ФРС) Пауелла, ймовірно, не є поганою тактикою, але, звичайно, ринки завжди люблять нижчі процентні ставки».

Акції Tesla різко зросли після довгоочікуваного запуску сервісу роботаксі компанії в Остіні, штат Техас. Акції виробника електромобілів подорожчали на 8,2%.

Ізраїль продовжив бомбардування Ірану на наступний день після вступу США у війну.

Проте ціни на нафту впали після того, як Іран у своїх відповідних діях не перекрив рух нафтових і газових танкерів через Ормузьку протоку. Тегеран попередив, що закриє Ормузьку протоку, яка є важливим маршрутом транспортування нафти.

«Ринки сприймають це як «ура, ми досягли успіху», ми знищили їхні ядерні потужності і змогли відбити будь-які контратаки», - сказав Нолте. «Я думаю, що було багато побоювань, що Іран зробить набагато більше, ніж він зробив».

На економічному фронті попередні «флеш»-індекси менеджерів із закупівель (PMI) S&P Global показали, що економіка США зростає дещо швидшими темпами, ніж очікували аналітики. Окремий звіт показав, що продажі нових будинків, незважаючи на тиск з боку підвищених витрат на позики, у травні продемонстрували несподіване зростання.

Пізніше на тижні остаточні дані Міністерства торгівлі про ВВП за перший квартал і особисті споживчі витрати (PCE), а також свідчення голови ФРС Джерома Пауелла в Конгресі, ймовірно, будуть проаналізовані на предмет підказок щодо найближчих перспектив монетарної політики.

Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 374,96 пункти, або 0,89%, до 42 581,78, S&P 500 піднявся на 57,33 пункти, або 0,96%, до 6025,17, а Nasdaq Composite піднявся на 183,57 пункти, або 0,94%, до 19 630,98.

Серед 11 основних секторів S&P 500 найбільше зросли акції сектора споживчих товарів, тоді як сектор енергетики, на який негативно вплинуло падіння цін на нафту, був єдиним сектором, який закрився в мінусі.

Акції Fiserv зросли на 4,4% після оголошення про запуск нової платформи цифрових активів.

Акції Northern Trust підскочили на 8,0% після того, як Wall Street Journal повідомив, що Bank of New York Mellon порушив тему потенційного злиття.

Акції виробника AI-серверів Super Micro Computer впали на 9,8% після оголошення про приватне розміщення п'ятирічних конвертованих облігацій на суму 2 млрд доларів.

Квартальні результати спортивного бренду Nike і компанії з доставки посилок FedEx очікуються пізніше цього тижня.

На NYSE кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 2,35 до 1. На NYSE було зафіксовано 128 нових максимумів і 71 новий мінімум.

На Nasdaq 2591 акція подорожчала, а 1875 подешевшали, при цьому кількість акцій, що подорожчали, перевищила кількість акцій, що подешевшали, у співвідношенні 1,38 до 1.

S&P 500 зафіксував 12 нових 52-тижневих максимумів і 4 нових мінімуми, а Nasdaq Composite - 91 новий максимум і 113 нових мінімумів.

Обсяг торгів на американських біржах склав 18,60 млрд акцій, порівняно з середнім показником 18,16 млрд за всю сесію протягом останніх 20 торгових днів.