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Spiegel: Інвестори тікають з ринків США до європейських, бо «Трамп завжди дає задню»
17:00 23.06.2025 |
Попри економічні труднощі, європейські фондові ринки у першій половині 2025 року вперше за багато років обійшли за динамікою американські. Про це пише німецький щотижневий журнал Spiegel.
Протягом останніх років основні потоки інвестицій було зосереджено на ринках США. Головний інвестиційний директор DWS Вінченцо Ведда заявив: "Зараз ситуація змінилася".
За даними міжнародних інвестиційних компаній, з початку 2025 року інвестори масово виводять гроші з американських ринків і переорієнтовують капітал на Європу.
Основною причиною цього називають непередбачувану політику президента США Дональда Трампа - передусім його заяви про мита та торговельні конфлікти.
Через схильність Трампа спочатку робити гучні заяви, а згодом їх згортати він отримав у фінансових колах прізвисько TACO - абревіатура від Trump Always Chickens Out (Трамп завжди дає задню).
Така непослідовність президента США породжує невизначеність, якої бояться фінансові ринки.
Водночас упевненість у майбутньому Європи, за словами аналітиків, серед інвесторів зростає.
У першій половині 2025 року індекси в Німеччині, Іспанії та Італії зросли на понад 10%, а німецький DAX додав близько 16%. Натомість американські фондові індекси показали дуже слабкий приріст - менше ніж 2%.
Аналітики прогнозують, що тренд на зниження частки США в портфелях і підвищення інтересу до Європи, ймовірно, триватиме й у другій половині 2025 року.
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