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АНАЛІТИКА

Курс долара США впевнено підвищується до основних світових валют

16:01 23.06.2025 |

Фінанси

 

Долар США впевнено зміцнюється проти євро, фунта стерлінгів і японської єни вдень у понеділок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,57%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,54%.

Підтримку американській валюті надає попит на захисні активи, що зріс після того, як у ніч на неділю США завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану. Це стало несподіванкою для ринків, де очікували, що президент США Дональд Трамп не поспішатиме з ухваленням рішення щодо втручання Вашингтона в ірано-ізраїльський конфлікт. Тепер інвестори чекають відповідних дій з боку Тегерана.

Крім ситуації на Близькому Сході, цього тижня інвестори стежитимуть за виступом голови Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла в Конгресі США у вівторок і середу.

За підсумками червневого засідання центральний банк США залишив базову процентну ставку без змін. Під час пресконференції Пауелл зазначив, що ФРС перебуває в хорошому становищі, щоб отримати більше інформації про ймовірний курс руху американської економіки, перш ніж розглядати можливість коригування грошово-кредитної політики.

Поліпшити уявлення про стан американської економіки допоможуть нові економічні дані. Зокрема, цього тижня буде опубліковано статистику з продажу будинків, а також дані про витрати і доходи американців за травень.

Євро за даними на 14:18 EET торгується зі зниженням на 0,48% від рівня закриття п'ятниці, по $1,1470.

Фунт стерлінгів подешевшав на 0,47%, до $1,3388.

Курс долара щодо єни підвищується на 0,98% і становить 147,54 єни.

Зростання попиту на захисні активи не надало підтримки японській єні, яка також належить до їхнього числа. Головний аналітик Bannockburn Global Forex Марк Чандлер вважає, що це може бути пов'язано з тим, що на ринку розглядають ірано-ізраїльський конфлікт переважно через призму його наслідків для цін на нафту.

Аналітики Bank of America вважають, що пара долар/єна може продовжити зростання, якщо ціна на нафту залишатимуться на підвищеному рівні. Вони зазначають, що Японія імпортує практично всю нафту, яка споживається в країні, причому 90% обсягів надходить від країн Близького Сходу, тоді як США в значній мірі енергонезалежні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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