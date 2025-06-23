Фондові індекси Європи переважно знижуються в понеділок

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи переважно знижуються на початку торгів у понеділок.

Ситуація на Близькому Сході залишається в центрі уваги інвесторів, які очікують відповіді Тегерана на пряме втручання США в ірано-ізраїльський конфлікт.

Індекс Stoxx Europe 600 до 11:37 EET опустився на 0,2% - до 535,47 пункту.

Німецький DAX втрачає 0,46%, французький CAC 40 - 0,36%, італійський FTSE MIB - 0,91%, іспанський IBEX 35 - 0,18%. Британський FTSE 100 додає 0,16 пункту.

У ніч на неділю США завдали ударів по ядерних об'єктах в Ірані. Президент США Дональд Трамп попередив, що Штати можуть завдати нових ударів, якщо Тегеран не піде на укладення миру. Він також заявив, що будь-яка спроба Ірану відповісти на дії США призведе до важчих наслідків.

Незважаючи на збільшення геополітичних ризиків, ринки реагують на події несподівано стримано, зберігаючи надію на те, що подальшої ескалації конфлікту вдасться уникнути, зазначає Trading Economics.

Як показали опубліковані в понеділок попередні дані, зведений індекс менеджерів із закупівель (PMI) в єврозоні, який розраховують HCOB і S&P Global, у червні залишився на рівні попереднього місяця і становив 50,2 пункту. Промисловий PMI також не змінився, становив 49,4 пункту, тоді як індекс для сфери послуг підвищився до 50 пунктів з 49,7 місяцем раніше.

У Німеччині було зафіксовано поліпшення показників: зведений PMI у червні зріс до 50,4 пункту з 48,5 у травні, промисловий - до 49 пунктів з 48,3, PMI для сфери послуг - до 49,4 з 47,1 пункту.

Позитивна динаміка спостерігалася і у Великій Британії, де зведений індекс піднявся до 50,7 пункту з 50,3, промисловий - до 47,7 з 46,4 пункту, а індикатор сфери послуг - до 51,3 з 50,9 пункту в травні.

У Франції всі три індекси знизилися, якщо порівняти з попереднім місяцем: зведений - до 48,5 пункту з 49,3, промисловий - до 47,8 з 49,8, сфери послуг - до 48,7 пункту з 49,8.

У складі Stoxx Europe 600 лідирує британський виробник контрольно-вимірювального обладнання Spectris. Акції компанії дорожчають на 14,4% після повідомлення, що вона уклала угоду про продаж інвесткомпанії Advent усіх своїх акцій за ціною 37,63 фунта за папір. Сторони оцінили загальну вартість Spectris з урахуванням боргу приблизно в 4,4 млрд фунтів ($5,9 млрд).

Найрізкіше зниження демонструють котирування паперів швейцарського виробника будматеріалів Holcim Ltd., що падають на 43%. Компанія повідомила про завершення виділення північноамериканського бізнесу Amerize у самостійну компанію, акції якої дебютують на біржах Швейцарії та Нью-Йорка в понеділок.

Капіталізація біофармацевтичної UCB підвищується на 4,3% після того, як аналітики Morgan Stanley покращили рекомендацію для її акцій до "вище за ринок" з "на рівні ринку".

Папери італійської нафтогазової Eni SpA зростають у ціні на 0,3% після повідомлень про те, що компанія підписала угоду із американським інвестфондом Ares Management Corp. про продаж йому 20% у підрозділі Plenitude, що спеціалізується на низьковуглецевій енергії, приблизно за 2 млрд євро.

Ринкова вартість інших нафтогазових компаній також збільшується, зокрема ціна паперів TotalEnergies - на 0,7%, BP plc - на 1,3%, Shell - на 1,2%.

Капіталізація британської Primary Health Properties (PHP), що працює у сфері нерухомості, знижується на 3,4%. Раніше компанія повідомила про поліпшення пропозиції про купівлю конкуруючої Assura Plc до 1,79 млрд фунтів стерлінгів ($2,4 млрд). Рада директорів Assura має намір рекомендувати акціонерам прийняти цю пропозицію. Акції Assura дорожчають на 0,1%.

Фармацевтична Novo Nordisk втрачає 3% ринкової вартості, незважаючи на повідомлення про позитивні результати останніх стадій випробування препарату від ожиріння CagriSema.