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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,8588 грн/$1
12:36 23.06.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 23 червня 2025 року.
|Показник
|20.06.2025
|23.06.2025
|Зміна. %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.7919
|41.8588
|0.16
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 23 червня- 41,8335 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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